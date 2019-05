NHL: Carolina mieri do konferenčného finále, Dallas má postup na dosah

2. kolo play off NHL



4. zápas semifinále Východnej konferencie:



CAROLINA HURRICANES - NEW YORK ISLANDERS 5:2 (1:1, 3:0, 1:1)



Góly: 5. Aho (Teräväinen, Faulk), 23. Teräväinen (Foegele, Aho), 24. McKegg (Pesce, Martinook), 29. Williams (Staal, Niederreiter), 56. Svečnikov (Faulk) – 3. Barzal (Toews, Eberle), 59. Nelson (Mayfield, Toews). Brankári: McElhinney - Lehner (24. Greiss), strely na bránku: 21:28, 19.495 divákov.



/konečný výsledok série: 4:0, Carolina postúpila do konferenčného finále/



5. zápas semifinále Západnej konferencie



ST. LOUIS BLUES - DALLAS STARS 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)



Góly: 49. Schwartz – 3. Spezza (Seguin, Janmark), 27. Lindell (Radulov, Klingberg). Brankári: Binnington - Bishop, strely na bránku: 39:27, 18.542 divákov.



/stav série: 2:3/

New York 4. mája (TASR) - Hokejisti Caroliny Hurricanes v najkratšom možnom čase postúpili do finále Východnej konferencie NHL. V noci na sobotu zdolali vo štvrtom súboji 2. kola play off doma New York Islanders 5:2 a v celej sérii triumfovali 4:0 na zápasy.Gólom a asistenciou prispeli k víťazstvu fínski útočníci Sebastian Aho a Teuvo Teräväinen, domáci brankár Curtis McElhinney zneškodnil 26 súperových striel. Newyorský tím síce otvoril v 3. minúte skóre zásluhou Matthewa Barzala, potom však inkasoval päť gólov v rade. V druhej tretine si Hurricanes vybudovali trojgólové vedenie, pričom v 24. minúte po treťom inkasovanom góle vystriedal Robina Lehnera v bránke hostí Thomas Greiss. Islanders v závere už iba skorigovali stav zásluhou Brocka Nelsona. Carolina prvýkrát v histórii organizácie Hurricanes/Hartford Whalers vyhrala sériu play off v štyroch zápasoch.vyznal sa po postupe kapitán "hurikánov" Justin Williams.Islanders dokázali v 1. kole vyradiť Pittsburgh 4:0 na zápasy, teraz sami okúsili vypadnutie v najkratšom možnom čase. Prvýkrát od roku 1994 sa im stalo, že v play off nevyhrali ani jeden zápas série.priznal tréner "ostrovanov" Barry Trotz.V PNC Aréne padol divácky rekord, keď si do haly našlo cestu 19.495 fanúšikov. Hurricanes nehrali v play off od roku 2009, ale pri posledných štyroch účastiach v bojoch o Stanleyho pohár sa zakaždým dokázali prebojovať do konferenčného finále (2002, 2006, 2009, 2019). V ňom narazia na Boston alebo Columbus, stav série je po štyroch stretnutiach vyrovnaný 2:2.Postup do finále Západnej konferencie majú na dosah hráči Dallasu. Stars v piatom semifinálovom dueli zvíťazili na ľade St. Louis 2:1 a v sérii vedú 3:2 na zápasy. Oporou "hviezd" bol opäť brankár Ben Bishop, ktorý predviedol 38 úspešných zákrokov. Vyrovnal nimi klubový rekord v riadnom hracom čase v zápase play off, ktorý drží spolu s Edom Belfourom a Martym Turcom. Dallas viedol po góloch Jasona Spezzu a Esu Lindella v druhej tretine 2:0, Blues dokázali už len znížiť zásluhou Jadena Schwartza, ktorý potrestal jedinú chybu Bishopa pri rozohrávke puku.pochválil svojho brankára tréner Stars Jim Montgomery, ktorého citoval portál nhl.com.Stars majú šancu postúpiť do konferenčného finále prvýkrát od roku 2008. Šiesty súboj je na programe v nedeľu o 21.00 SELČ v Dallase.