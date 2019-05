NHL: Carolina vo 4. zápase proti New Yorku Islanders zrejme bez Mrázka

Petr Mrázek patrí vo vyraďovacej časti k oporám Hurricanes a k hlavným strojcom postupu cez Washington do semifinále Východnej konferencie.

Raleigh 3. mája (TASR) - Český hokejový brankár Caroliny Hurricanes Petr Mrázek zrejme nestihne štvrtý zápas 2. kola play off NHL proti New Yorku Islanders. V dueli číslo dva utrpel zranenie v dolnej časti tela a tréneri nechcú riskovať jeho predčasný návrat.



"Petr nastúpi, keď bude 100-percentne fit. Dovtedy nie. Nemôžme to uponáhľať," povedal kouč Caroliny Rod Brind'Amour na oficiálnom webe NHL. Jeho zverencov delí od postupu do konferenčného finále jediný triumf, keď v sérii vedú 3:0.



Mrázek patrí vo vyraďovacej časti k oporám Hurricanes a k hlavným strojcom postupu cez Washington do semifinále Východnej konferencie. V doterajších ôsmich zápasoch doviedol tím k piatim víťazstvám s úspešnosťou 91,3 percenta, dvakrát si udržal čisté konto.