NHL: Carolina vyradila obhajcu Stanleyho pohára Washington Capitals

1. kolo play off NHL

7. zápas štvrťfinále Východnej konferencie



Washington - Carolina 4:3 pp



/konečný výsledok série: 3:4, Carolina postúpila/

New York 25. apríla (TASR) - Hokejisti Caroliny Hurricanes vyradili v 1. kole play off NHL obhajcu Stanleyho pohára Washington Capitals. Postup do semifinále Východnej konferencie si zabezpečili v noci na štvrtok víťazstvom v siedmom zápase na ľade Caps 4:3 po dvojnásobnom predĺžení a rovnakým pomerom triumfovali v sérii. Rozhodujúci gól strelil v 92. minúte Brock McGinn.Hurricanes prehrávali v zápase 0:2 i 1:3. O vyrovnanie sa postaral v úvode tretej tretiny Jordan Staal. Ďalším hrdinom hostí bol obranca Jaccob Slavin, ktorý prihral na tri góly vrátane víťazného. Carolina sa predstaví v 2. kole vyraďovacej časti prvýkrát od roku 2009. O konferenčné finále zabojuje s New Yorkom Islanders.