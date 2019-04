NHL: Carolina zdolala domáci New York Islanders aj druhýkrát

2. kolo play off NHL



2. zápas semifinále Východnej konferencie



New York Islanders - Carolina 1:2



/stav série: 0:2/



2. zápas semifinále Západnej konferencie



San Jose - Colorado 3:4



/stav série: 1:1/

New York 29. apríla (TASR) - Hokejisti Caroliny zvíťazili aj v druhom súboji semifinále Východnej konferencie play off NHL na ľade New York Islanders a v sérii vedú 2:0 na zápasy. V noci na pondelok nadviazali na výhru 1:0 po predĺžení z prvého súboja a vyhrali 2:1. Prišli však o zraneného českého brankára Petra Mrázeka. Séria sa presunie na zápasy číslo tri a štyri do Raleighu.V druhom zápase semifinále Západnej konferencie triumfovalo Colorado na ľade San Jose 4:3 a sériu vyrovnalo na 1:1. Hosťujúci Tyson Barrie sa prezentoval gólom a dvoma asistenciami, Sharks nestačili ani dva góly a asistencia Brenta Burnsa. Zápas číslo tri je na programe v noci na stredu v Denveri.