NHL: Carolina zdolala v treťom zápase 2. kola play off NY Islanders

2. kolo play off NHL

semifinále Východnej konferencie - 3. zápas:



CAROLINA HURRICANES - NEW YORK SILANDERS 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)

Góly: 7. Teräväinen (Slavin, Hamilton), 32. Faulk (Foegele, J. Staal), 51. Williams (Aho), 60. Teräväinen (Pesce, Slavin), 60. Aho (Wallmark) - 9. Toews (Bailey, Eberle), 35. Bailey (Kühnhackl). Brankári: McElhinney - Lehner, strely na bránku: 38:30, 19.066 divákov.

/stav série: 3:0/



semifinále Západnej konferencie - 4. zápas:



DALLAS STARS - ST. LOUIS BLUES 4:2 (2:1, 2:0, 0:1)

Góly: 12. Dickinson (Seguin, Zuccarello), 20. Spezza (Radulov, Lindell), 30. Klingberg (Seguin, Zuccarello), 38. Hintz (Benn, Radulov) - 6. Tarasenko (Dunn, O'Reilly), 54. Thomas (Pietrangelo, O'Reilly). Brankári: Bishop - Binnington, strely na bránku: 31:29, 18.790 divákov.

/stav série: 2:2/

New York 2. mája (TASR) - Hokejisti Caroliny Hurricanes zvíťazili v treťom dueli 2. kola play off zámorskej NHL na domácom ľade nad New Yorkom Islanders 5:2 a v sérii vedú už 3:0. Canes rozhodli o svojom triumfe tromi gólmi v záverečnej tretine. Postup do finále Východnej konferencie môžu spečatiť v noci na sobotu, keď je v Raleigh na programe štvrtý zápas. Hráči Dallasu Stars zdolali vo štvrtom súboji semifinále Západnej konferencie St. Louis Blues 4:2 a vyrovnali stav série na 2:2.povedal tridsaťsedemročný veterán "hurikánov" Justin Williams, ktorý strelil v tretej tretine víťazný gól. Darilo sa aj fínskym legionárom, Teuvo Teräväinen strelil dva góly Caroliny, jeho krajan Sebastian Aho pridal presný zásah a asistenciu.Pri rozhodujúcom góle spravil obrovskú chybu brankár "ostrovanov" Robin Lehner, ktorý sa snažil rozohrať puk spoza bránky, no trafil forčekujúceho Aha a ten prihral Williamsovi pred odkrytú bránku.tešil sa fínsky mladík. Naopak, Lehner si sypal popol na hlavu.povedal.Tridsaťpäťročný brankár Caroliny Curtis McElhinney chytil 28 striel súpera a stal sa najstarším brankárom v NHL, ktorý nastúpil na svoj prvý zápas v play off.povedal pre nhl.com. McElhinney je o 37 dní starší ako Les Binkley, ktorý debutoval vo vyraďovačke NHL 8. apríla 1970 v drese Pittsburgh Penguins proti Oakland Golden Seals.Dallas si vypracoval rozhodujúci náskok v druhej tretine, do ktorej išiel za stavu 2:1 a pridal ďalšie dva góly, Blues potom už dokázali len znížiť. Dobrým výkonom sa prezentoval brankár Ben Bishop, ktorý zlikvidoval 27 striel súpera.povedal brankár domácich.Tyler Seguin, Alexander Radulov a Mats Zuccarello zaznamenali v drese Dallasu zhodne po dve asistencie, fínsky nováčik Roope Hintz strelil už svoj piaty gól v play off a v desiatich dueloch nazbieral dokopy osem bodov. Na druhej strane skórovali Vladimir Tarasenko a Robert Thomas, Ryan O'Reilly si pripísal do štatistík dve asistencie a brankár Jordan Binnington mal 27 úspešných zákrokov.povedal O'Reilly.Pre St. Louis to bola prvá prehra v tohtoročnom play off na ľade súperov, doteraz ťahali štvorzápasovú víťaznú sériu.uviedol brankár Binnington. Piaty zápas série je na programe v noci na sobotu v St. Louis.