NHL: Cehlárik je pripravený na sezónny debut

V NHL odohral Cehlárik doposiaľ 17 zápasov s bilanciou 1+3.

Boston 16. januára (TASR) - Slovenský hokejista Peter Cehlárik by mohol absolvovať v noci na štvrtok tohtosezónny debut v zámorskej NHL. Jeho Boston sa predstaví na ľade Philadelphie Flyers a tréner Bruins Bruce Cassidy verí, že dvadsaťtriročný krídelník by tímu mohol pomôcť.



Cehlárik pôsobil od začiatku tejto sezóny v nižšej súťaži AHL, s 29 bodmi (10+19) v 37 zápasoch je najproduktívnejší hráč farmárskeho mužstva Providence Bruins. "Peter hral dobre už v prípravných zápasoch pred sezónou. Dúfam, že pochopí, ako má hrať, aby zostal v prvom tíme," uviedol Cassidy a dodal: "Je to inteligentný hráč, hrá v defenzíve veľmi dobre a má skvelý výber miesta." Podľa denníka Boston Globe trénoval Cehlárik vo formácii po boku českých útočníkov Davida Krejčího a Davida Pastrňáka. "Je to inteligentný hokejista, ktorý má rád puk. Uvidíme," povedal Krejčí na margo črtajúcej sa spolupráce.



V NHL odohral Cehlárik doposiaľ 17 zápasov s bilanciou 1+3. V drese "medveďov" sa stretne s krajanmi Jaroslavom Halákom a Zdenom Chárom. Môže sa stať desiatym Slovákom, ktorý v tejto sezóne zasiahne do bojov v profilige. "Nie je to o produktivite," povedal Cehlárik a dodal: "Je to o tom, že mojou hrou môžem pomôcť. Teda byť silný na puku, vyhrávať súboje a pripraviť spoluhráčom šancu na skórovanie. Myslím si, že som teraz pripravený," vysvetlil slovenský hokejista.