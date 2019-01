NHL: Cehlárik s Chárom prispeli k triumfu Bostonu nad St. Louis

Výsledky:



Boston - St. Louis 5:2 /za domácich Cehlárik a Chára 0+1/, New York Islanders - New Jersey 4:1, New York Rangers - Chicago 4:3, Tampa Bay - Toronto 2:4, Minnesota - Anaheim 0:3, Nashville - Winnipeg 1:5, Dallas - Los Angeles 1:2

New York 18. januára (TASR) - Slovenskí hokejisti Peter Cehlárik a Zdeno Chára prispeli v noci na piatok v zámorskej NHL asistenciami k triumfu Bostonu nad St. Louis 5:2. Chára si pripísal na konto dva plusové body, Cehlárik zaznamenal plusku. V bránke domácich dostal pred Jaroslavom Halákom opäť prednosť Fín Tuukka Rask, ktorý odchytal 252. víťazný duel za Boston a vyrovnal klubový rekord Tinyho Thompsona. Tampa Bay v zostave s Erikom Černákom prehrala s Torontom 2:4.