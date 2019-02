NHL: Černák si otvoril gólový účet v profilige, Tampa Bay dobyla MSG

Výsledky:



Philadelphia - Edmonton 5:4 pp, Montreal - New Jersey 2:3 pp, Columbus - St. Louis 2:4, Florida - Vegas 3:1, New York Islanders - Los Angeles 4:2, New York Rangers - Tampa Bay 2:3 (za hostí E. Černák 1+0), Ottawa - Detroit 0:2, Toronto - Pittsburgh 3:2, Winnipeg - Anaheim 9:3, Minnesota - Chicago 3:4 pp, Nashville - Dallas 1:3, Colorado - Vancouver 1:5, San Jose - Arizona 3:2 pp

New York 3. februára (TASR) - Slovenský hokejový obranca Erik Černák z Tampy Bay si gólom v zápase na ľade New York Rangers otvoril strelecký účet v zámorskej NHL. Lightning vyhrali v slávnej Madison Square Garden 3:2 a potvrdili post lídra profiligy. Černák odohral 22:26 minúty, okrem gólu si do štatistík zapísal dva plusové body a dve strely.Okamih 21-ročného slovenského zadáka prišiel v 25. minúte, keď sa dravo zapojil do útočnej akcie a presnou strelou od pravého kruhu prekonal švédskeho brankára Henrika Lundqvista na 2:0 pre hostí. Gólovú akciu vymyslel peknou prihrávkou Ryan Callahan, ktorý mladému slovenskému obrancovi aj okamžite zobral puk na pamiatku. Černák sa presadil vo svojom 31. zápase v NHL a z gólu mal on, ako aj celý tím obrovskú radosť." povedal Černák pre nhl.com. Tréner "bleskov" Jon Cooper vtipkoval, že Černák si svoj prvý gól nechal na moment, keď bude v bránke budúci člen Siene slávy a bude to v Madison Square Garden. "" vtipkoval Slovák, ktorého pochválil aj kapitán Steven Stamkos.povedal Stamkos pre klubový web.Černáka povolala Tampa v polovici novembra z farmy v Syracuse (AHL), keď tím trápili zranenia obrancov. Jeho prítomnosť v NHL mala byť len dočasná, ale svojimi výbornými výkonmi si vypýtal trvalé miesto v najlepšom tíme profiligy.chválil slovenského mladíka dlhoročný publicista NHL Dan Rosen pre web Tampy. "dodal brankár Louis Domingue, ktorý k víťazstvu prispel 31 zákrokmi. Tampa sa ako prvý tím v tejto sezóne dostala na hranicu 80 bodov.Montreal prehral s New Jersey 2:3, keď o víťazstve Devils rozhodol Nico Hischier. Švajčiar v polovici tretej tretiny vyrovnal na 2:2 a potom svojim druhým gólom v zápase spečatil obrat "diablov." V hľadisku Bell Centre sledoval parádne vystúpenie 20-ročného centra jeho otec.zasmial sa Hischier. V drese Canadiens sa tento raz nepresadil slovenský útočník Tomáš Tatar a prišiel o štvorzápasovú bodovú sériu. Na ľade bol 16 minút a 15 sekúnd, zaznamenal mínusku a jednu strelu.Nedarilo sa Ottawe, ktorá doma prehrala s Detroitom 0:2, slovenský obranca Christián Jaroš odohral necelých 10 minút a do štatistík si pripísal jednu mínusku a jednu strelu. Senators nenašli recept na brankára Jonathana Berniera, ktorý chytil všetkých 35 striel, zaznamenal prvý shutout v sezóne a 17. v kariére. Generálny manažér Red Wings Ken Holland sa tešil z 914. víťazstva v základnej časti, čím sa dostal pred Jacka Adamsa na prvé miesto v klubovej histórii. Druhý gól Detroitu strelil Darren Helm, ktorý nastúpil na svoj 600. zápas v NHL.S prehrou sa musel zmieriť aj Richard Pánik, jeho Arizona podľahla San Jose na jeho ľade 2:3 po predĺžení. O triumfe Sharks rozhodol obranca Brent Burns, ktorý sa peknou kľučkou zbavil unaveného Pánika a švihom prekonal Daryho Kuempera. Pánik odohral 17 minút, pripísal si mínusku, tri strely a dva hity. V 34. minúte mohol vyrovnať na 2:2, ale rozhodcovia mu gól neuznali. Slovenský útočník sa presadil v súboji s Justinom Braunom a dostal dôrazom puk za chrbát Martina Jonesa. Rozhodca pre posunutie bránky gól neuznal, ale preštudovaní videozáznamu však svoj verdikt zmenil a ukázal do stredu. Na to však reagoval tréner Peter DeBoer, ktorý reklamoval, že Pánik pri zakončení nedovolene atakoval brankára. Rozhodcovia mu dali za pravdu a napokon gól neuznali.