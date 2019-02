NHL: Černákova Tampa Bay zdolala Los Angeles po samostatných nájazdoch

NHL - sumáre:

NEW JERSEY DEVILS - MONTREAL CANADIENS 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)



Góly: 13. Bastian (Carrick, Jakovlev), 24. Gabriel (Carrick, Rooney) - 47. Byron (Danault). Brankári: Schneider - Price, strely na bránku: 22:35, 12.791 divákov.





TORONTO MAPLE LEAFS - BUFFALO SABRES 5:3 (0:1, 4:1, 1:1)



Góly: 24. Tavares (Muzzin, Dermott), 26. Matthews (Kapanen, Johnsson), 26. Gauthier (Gardiner, Moore), 34. Ennis (Gauthier, Rielly), 58. Kapanen (Brown) - 20. Eichel (Reinhart, Dahlin), 38. Reinhart (Skinner, Dahlin), 41. Eichel (Pominville, Ristolainen). Brankári: Andersen - Hutton (26. Ullmark), strely na bránku: 33:34, 19.026 divákov.





TAMPA BAY LIGHTNING - LOS ANGELES KINGS 4:3 pp a sn (2:0, 0:0, 1:3 - 0:0, 1:0)



Góly: 2. Point (Stamkos, Kučerov), 9. Cirelli (Coburn, Gourde), 53. Miller (Stamkos), rozh. sam. nájazd Hedman - 46. Iafallo (Wagner), 51. Brodzinski (Leipsic), 52. Wagner (Lewis, Walker). Brankári: Vasilevskij - Campbell, strely na bránku: 34:33, 19.092 divákov.





NASHVILLE PREDATORS - EDMONTON OILERS 3:2 pp a sn (0:1, 2:0, 0:1 - 0:0, 1:0)



Góly: 32. Sissons (Grimaldi, Subban), 34. Subban (Bonino, Jarnkrok), rozh. sam. nájazd Boyle - 3. Draisaitl, 50. Draisaitl (Chiasson). Brankári: Rinne - Koskinen, strely na bránku: 38:27, 17.481 divákov.





COLORADO AVALANCHE - FLORIDA PANTHERS 3:4 pp (0:0, 2:2, 1:1 - 0:1)



Góly: 23. Jost (Nemeth, Compher), 35. Rantanen (Barrie), 48. Brassard (Graves, Barrie) - 39. Brouwer (Yandle, Weegar), 40. Dadonov (Barkov, Hoffman), 52. Hoffman (Yandle, Weegar), 61. Ekblad (Hoffman). Brankári: Varlamov - Luongo, strely na bránku: 39:38, 14.338 divákov.





VANCOUVER CANUCKS - ANAHEIM DUCKS 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)



Góly: 9. Goldobin (Pettersson), 17. Biega (Pouliot, Spooner), 23. Horvat (Boeser, Pettersson), 48. Horvat (Leivo). Brankári: Markström - Boyle, strely na bránku: 29:29, 18.542.

New York 26. februára (TASR) - Hokejisti Tampy Bay Lightning zvíťazili v noci na utorok v domácom zápase NHL nad Los Angeles Kings 4:3 po samostatných nájazdoch. Líder celej súťaže ako prvý v tomto ročníku dosiahol métu 100 bodov. Slovenský obrancaErik Černák odohral vyše 20 minút, do štatistík sa zapísal štyrmi trestnými minútami.Tampa dosiahla deviaty triumf za sebou. Opäť sa darilo tradičným oporám - Nikita Kučerov si pripísal asistenciu, 101. bod v sezóne, Steven Stamkos dve a obaja premenili svoje pokusy v nájazdoch. V nich rozhodol Victor Hedman.citoval Stamkosa web TSN.V opačnej pozícii sú Kings. Utrpeli siedmu prehru v sérii a sú na poslednom mieste v tabuľke Západnej konferencie. Menej bodov nazbierala v profilige iba Ottawa.Montreal si skomplikoval boj o play off, keď podľahol na ľade New Jersey Devils 1:2. Nepomohol mu ani slovenský útočník Tomáš Tatar, ktorý počas osemnástich minút na ľade raz ohrozil súperovho brankára.skonštatoval tréner Montrealu Claude Julien. Jeho zverencom sa protinedarí celý ročník, z troch vzájomných duelov nezískali ani bod. Canadiens sú vo Východnej konferencii na siedmom mieste, deviaty Pittsburgh má však iba o bod menej.Kým Montreal ešte čaká náročná úloha zaistiť si play off, Toronto sa už zrejme obávať nemusí. Maple Leafs zdolali Buffalo 5:3 a na východe sú na tretej priečke. Dvoma zásahmi sa na víťazstve podieľal Auston Matthews a stal sa prvým hráčom Toronta v histórii, ktorý strelil minimálne 30 gólov v prvých troch sezónach v NHL.povedal Matthews.Edmonton prehral v Nashville 2:3 po samostatných nájazdoch. V drese hostí sa predstavil Andrej Sekera. Slovenský obranca odohral takmer šestnásť minút, do štatistík sa zapísal dvojminútovým trestom a mínusovým bodom. Oilers chýbal kapitán Connor McDavid, odpykáva si trojzápasovú suspendáciu od vedenia NHL. Zastúpiť sa ho pokúsil Leon Draisaitl, jeho dva góly však nestačili na víťazstvo. Edmonton sa pohybuje na spodných priečkach tabuľky a na play off už pravdepodobne nedosiahne, Nashville je tretí na západe.Erik Černák (Tampa Bay) 20:13 0 0 0 0 0 4Andrej Sekera (Edmonton) 15:54 0 0 0 -1 0 2Tomáš Tatar (Montreal) 18:19 0 0 0 0 1 0/minutáž, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/