NHL: Čech Jašek sa dohodol na nováčikovskej zmluve s Vancouvrom

Dvadsaťročný útočník odišiel do zámoria v závere marca po vyradení svojho tímu Bílí Tygři Liberec vo štvrťfinále play off českej extraligy.

Vancouver 21. apríla (TASR) - Český hokejový útočník Lukáš Jašek podpísal trojročnú nováčikovskú zmluvu s klubom NHL Vancouver Canucks. Na oficiálnom webe "kosatiek" to oznámil generálny manažér tímu Jim Benning.



Dvadsaťročný útočník odišiel do zámoria v závere marca po vyradení svojho tímu Bílí Tygři Liberec vo štvrťfinále play off českej extraligy. Hral za farmársky tím Utica Comets v AHL, v ňom stihol odohrať záverečných šesť zápasov základnej časti, v ktorých si pripísal sedem bodov (3+4). Vedenie Vancouveru, ktorý ho draftoval v roku 2015 v šiestom kole, mu aj na základe toho ponúklo vstupný kontrakt.



Bývalý mládežnícky reprezentant ČR prišiel do Liberca pred sezónou z Třinca. Nastúpil v 58 zápasoch vrátane play off, zaznamenal 19 bodov za osem gólov a 11 asistencií.