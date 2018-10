NHL: Český útočník Kovář skončil v NY Islanders

Potenciálni záujemcovia majú 48 hodín na to, aby si Kovářa stiahli z listiny.

New York 11. októbra (TASR) - Český hokejový útočník Jan Kovář definitívne končí svoje krátke pôsobenie v klube NHL New York Islanders, s ktorým podpísal pred dvoma mesiacmi ako nedraftovaný voľný hráč ročnú jednocestnú zmluvu na dva milióny dolárov. "Ostrovania" zaradili 28-ročného centra na listinu nechránených hráčov a chystajú sa s ním rozviazať kontrakt.



Potenciálni záujemcovia majú 48 hodín na to, aby si Kovářa stiahli z listiny. Bývalý hráč Metallurgu Magnitogorsk dostal v príprave príležitosť v štyroch zápasoch, v ktorých si pripísal dva body za gól a asistenciu. Po kempe ho Islanders poslali formálne na farmu, kde sa ale nehlásil. Kovář zostal v New Yorku a vyčkáva na vyriešenie budúcnosti. "Verím, že jasno budeme mať v najbližších dňoch. Môžem iba zopakovať, že NHL je pre neho naďalej priorita. Neriešime iné varianty, ako je návrat do KHL alebo presun do inej európskej súťaže," povedal pre sport.cz hráčov agent Michal Sivek.