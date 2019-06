NHL: Chára podstúpi vyšetrenie, ktoré rozhodne o jeho štarte

Kapitán medveďov nedohral štvrté stretnutie po tom, ako ho v druhej tretine trafil do tváre puk po tečovanej strele Braydena Schenna a spôsobil mu krvavú ranu na ústach.

Boston 4. júna (TASR) - Slovenský hokejista Zdeno Chára podstúpi v Bostone vyšetrenie, ktoré rozhodne, či bude môcť nastúpiť na piaty duel finále Stanleyho pohára NHL. Pre agentúru AP to uviedol tréner Bruce Cassidy, Bruins hrajú v sérii so St. Louis Blues nerozhodne 2:2 na zápasy.



Kapitán "medveďov" nedohral štvrté stretnutie po tom, ako ho v druhej tretine trafil do tváre puk po tečovanej strele Braydena Schenna a spôsobil mu krvavú ranu na ústach. Chára zamieril do šatne na ošetrenie a hoci sa na začiatku tretej tretiny objavil na striedačke Bostonu s celotvárovým krytom, do hry už nezasiahol. Lekári mu totiž odporučili, aby so zranením nepokračoval.