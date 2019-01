NHL: Chára prispel asistenciou k víťazstvu Bostonu v Toronte

Výsledky NHL:



New Jersey - Philadelphia 3:2, New York Islanders - New York Rangers 1:2, Buffalo - Tampa Bay 3:5, Montreal - Colorado 3:0, Toronto - Boston 2:3 /CHÁRA za hostí 0+1/, Washington - Columbus 1:2 pp, Minnesota - Detroit 2:5, Chicago - Vegas 3:4 pp, Dallas - St. Louis 1:3, Edmonton - Arizona 2:3, San Jose - Ottawa 4:1, Los Los Angeles - Pittsburgh 5:2

New York 13. januára (TASR) - Slovenský hokejový obranca Zdeno Chára prispel v noci na nedeľu v zámorskej NHL jednou asistenciou k víťazstvu Bostonu 3:2 na ľade Toronta. Pre kapitána Bruins to bola druhá asistencia v sezóne, po 26 odohraných zápasoch má na konte päť bodov (3+2).V bránke hostí dostal pred Jaroslavom Halákom prednosť Fín Tuukka Rask, ktorý predviedol 30 úspešných zákrokov. Do zápasu nezasiahol ani slovenský obrancaMartin Marinčin.Suverénny líder súťaže Tampa Bay v zostave s Erikom Černákom uspel na ľade Buffala 5:3. Slovenský zadák bol najvyťaženejším hráčom Lightning, odohral 22:08 min. Montreal v útoku s Tomášom Tatarom zdolal doma Colorado 3:0. V bránke Canadiens si udržal čisté konto Carey Price, ktorý zlikvidoval všetkých 28 striel súpera. Radosť z víťazstva mal aj Richard Pánik, ktorého Arizona vyhrala v Edmontone 3:2. Neuspel iba Christián Jaroš s Ottawou, ktorá podľahla rozbehnutému San Jose 1:4. Detroit triumfoval na ľade Minnesoty 5:2, v drese Red Wings strelil svoj premiérový hetrik v profilige Tyler Bertuzzi.Hráči New Jersey zvíťazili doma nad Philadelphiou 3:2 a zastavili trojzápasovú sériu prehier. V newyorskom derby vyhrali Rangers na ľade Islanders 2:1 a odplatili rivalovi domácu prehru spred troch dní. Rozhodol o tom gól Nóra Matsa Zuccarella v tretej tretine.