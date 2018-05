NHL: Chárov Boston podľahol Tampe po predĺžení

2. kolo play off NHL



semifinále Východnej konferencie - štvrtý zápas:



BOSTON BRUINS - TAMPA BAY LIGHTNING 3:4 pp (1:2, 1:0, 1:1 - 0:1)

Góly: 16. Pastrňák (Krug, Marchand), 23. Bergeron (Krug), 47. Bergeron (Marchand) – 5. Point, 10. Kučerov (Hedman, Stamkos), 53. Stamkos (Miller), 64. Girardi (Killorn, Gourde). Brankári: Rask - Vasilevskij, strely na bránku: 32:28, 17.565 divákov.

/stav série: 1:3/



semifinále Západnej konferencie - piaty zápas:



VEGAS GOLDEN KNIGHTS - SAN JOSE SHARKS 5:3 (1:0, 2:0, 2:3)

Góly: 20. Neal (Theodore, Perron), 25. Tuch (Smith, Marchessault), 29. Haula (Perron, Carpenter), 49. Tuch (Eakin, Lindberg), 59. Marchessault – 50. Labanc (Couture, Hertl), 52. Hertl (Bödker, Couture), 56. Bödker (Couture). Brankári: Fleury - Jones (49. Dell), strely na bránku: 39:30, 18.693 divákov.

/stav série: 3:2/



Slovák v akcii:



Zdeno Chára (Boston) 24:29 0 0 0 -1 0 2

/minutáž, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/

New York 5. mája (TASR) - Hokejisti Tampy Bay zvíťazili vo štvrtom dueli semifinále play off Východnej konferencie NHL na ľade Bostonu 4:3 po predĺžení a v sérii vedú už 3:1 na zápasy. Víťazný gól Lightning strelil v 64. minúte obranca Dan Girardi.citovala oficiálna webstránka profiligy strelca víťazného gólu.Kapitán Bruins Zdeno Chára bol opäť jeden z najvyťaženejších hráčov na ľade, odohral 24:29 minút, pripísal si jednu strelu, dve trestné minúty a mínusový bod. Ruský útočník Nikita Kučerov, ktorý v základnej časti sezóny nazbieral 100 bodov, dosiahol svoj prvý bod v sérii s Bostonom, keď v 10. minúte duelu zvýšil na 2:0 pre hostí. Peter Budaj ako brankárska trojka Tampy sledoval zápas z tribúny. "Blesky" môžu spečatiť svoj postup do konferenčného finále v nedeľu, keď je od 21.00 SELČ na programe piaty súboj série na ich ľade. Lightning ešte nikdy neprehrali v sérii, v ktorej viedli 3:1 na zápasy.K postupu do finále Západnej konferencie sú blízko aj hráči Vegas Golden Knights. Ligový nováčik zdolal v noci na sobotu v piatom stretnutí semifinále Západnej konferencie doma San Jose 5:3 a v sérii vedie 3:2.povedal podľa agentúry AP tréner Vegas Gerard Gallant.Domáci vyhrávali desať minút pred koncom už 4:0, "žraloci" však dokázali znížiť v rozpätí šiestich minút na rozdiel jediného gólu, ale gólom do prázdnej bránky dal definitívnu podobu výsledku domáci útočník Jonathan Marchessault. Brankár víťazného tímu Marc Andre-Fleury si pripísal 27 úspešných zákrokov a dosiahol 69. víťazstvo v play off NHL, čím sa dostal na desiate miesto v historickej štatistike zámorskej profiligy. "Je to jedno, či vyhráte na domácom ľade alebo v aréne súpera. Všetky triumfy sú rovnako dôležité. Som rád, že sme dnes potešili našich fanúšikov," uviedol Fleury. Slovenský útočník Tomáš Tatar sa nezmestil do zostavy "rytierov". Šiesty duel série sa uskutoční v noci na pondelok v San Jose (1.30 SELČ).