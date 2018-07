NHL: Chelios odchádza z Detroitu, vracia sa do rodného Chicaga

Niekdajší výborný obranca hrával za tím z mesta motorov desať rokov, ďalších deväť sezón pôsobil vo funkcii poradcu.

Detroit 19. júla (TASR) - Bývalý americký hokejista Chris Chelios opúšťa po dlhých rokoch klub zámorskej NHL Detroit Red Wings a vracia sa do rodného Chicaga. Niekdajší výborný obranca hrával za tím z mesta motorov desať rokov, ďalších deväť sezón pôsobil vo funkcii poradcu.



V Detroite bol od roku 1990 až doteraz len s výnimkou sezóny 2009/2010, keď v poslednom roku svojej kariéry obliekal dres Atlanty Thrashers, respektíve jej farmy Chicago Wolves. "Chcem byť bližšie k mojej rodine. Od februára, po smrti otca, som zvažoval návrat. Moje deti už ukončili štúdium a pre moju manželku Tracee je to ideálne obdobie vrátiť sa domov. Boli to úžasné roky v Detroite. Je pravda, že som sem zo začiatku nechcel ísť, no napokon som sa tu cítil ako doma. Bol to úžasný zážitok hrať za jeden z najlepších tímov v histórii NHL," citovala agentúra AP 56-ročného Cheliosa, ktorý získal v drese "červených krídel" v rokoch 2002 a 2008 Stanleyho pohár.