NHL: Chelios sa stal ambasádorom Chicaga Blackhawks

Chicago 24. júla (TASR) - Bývalý americký hokejista Chris Chelios sa stal ambasádorom klubu zámorskej NHL Chicago Blackhawks. V tejto pozícii doplnil ďalšie slávne osobnosti "jastrabov" Tonyho Esposita, Bobbyho Hulla, slovenského rodáka Stana Mikitu a Denisa Savarda.



Niekdajší vynikajúci obranca odohral v drese rodného Chicaga deväť sezón a v 664 zápasoch mal bilanciu 92+487. V rokoch 1995-99 bol kapitán Blackhawks. "Pre viaceré generácie hráčov a fanúšikov bude Chris Chelios navždy spojený s históriou Chicaga Blackhawks. Jeho príspevok pre našu organizáciu je obrovský. Sme hrdí na to, že sa Chris a jeho rodina vracajú do United Center a sme poctení ho nazvať ambasádorom nášho klubu," povedal podľa tsn.ca riaditeľ Blackhawks Rocky Wirtz.



Chelios ukončil kariéru NHL v sezóne 2009/2010 ako 48-ročný, len Gordie Howe nastúpil v profilige v staršom veku. V poslednom roku svojej kariéry obliekal dres Atlanty Thrashers, respektíve jej farmy Chicago Wolves. Po skončení aktívnej činnosti sa stal poradcom Detroitu Red Wings, s ktorým v rokoch 2002 a 2008 získal Stanleyho pohár. V posledných troch sezónach bol asistentom trénera "červených krídel". Nedávno však 56-ročný Chelios oznámil návrat do rodného mesta. "Chcem byť bližšie k mojej rodine. Od februára, po smrti otca, som zvažoval návrat. Moje deti už ukončili štúdium a pre moju manželku Tracee je to ideálne obdobie vrátiť sa domov. Boli to úžasné roky v Detroite. Je pravda, že som sem zo začiatku nechcel ísť, no napokon som sa tu cítil ako doma. Bol to úžasný zážitok hrať za jeden z najlepších tímov v histórii NHL," citovala ho agentúra AP.



Od roku 2013 člen Siene slávy NHL odohral v profilige za Montreal, Chicago, Detroit a Atlantu 1651 zápasov, dal 185 gólov a zaznamenal 948 bodov. "Stať sa členom organizácie Blackhawks v tejto pozícii pre mňa znamená všetko. Som veľmi vďačný Rockymu Wirtzovi a Johnovi McDonoughovi za príležitosť vrátiť sa do klubu. Chicago je moje rodné mesto a návrat do tejto organizácie je mimoriadnou udalosťou pre mňa, aj pre moju rodinu," povedal Chelios.