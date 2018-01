NHL: Chicago podľahlo Minnesote, Toronto nestačilo na Ottawu

Za Blackhawks už nenastúpil Richard Pánik, ktorého klub vymenil v noci do Arizony.

New York 11. januára (TASR) - Hokejisti Chicaga prehrali v noci na štvrtok v zámorskej NHL na domácom ľade s Minnesotou 1:2. Hostia dokázali v zápase otočiť skóre, víťazný gól Wild strelil v 44. minúte obranca Ryan Suter.



Za Blackhawks už nenastúpil Richard Pánik, ktorého klub vymenil v noci do Arizony. V zostave "jastrabov" chýbal aj druhý slovenský útočník Tomáš Jurčo. Dvadsaťpäťročného krídelníka povolal klub do prvého tímu pred tromi dňami, doteraz pôsobil na farme Rockford IceHogs v AHL, kde v 36 dueloch strelil 13 gólov a pridal 12 asistencií.



Chicago malo v prvej tretine jasnú dominanciu (14:5 na strely), no nedokázalo ju využiť a v ďalšom priebehu to bol už vyrovnaný duel. "Divosi" vyhrali prvý zápas po dvoch prehrách, výraznou mierou sa o to pričinil brankár Devan Dubnyk, ktorý mal 34 úspešných zákrokov. "Keď celú tretinu 'sedíte' vo vlastnom pásme a naháňate Patricka Kanea, je to ťažká úloha. No odviedli sme kus práce, aby sme prežili túto búrku. Ale musíme sa z toho poučiť," povedal Suter.



"Do konca zostáva ešte veľa duelov, no každý bod v takýchto zápasoch je dôležitý. Musíme sa z toho poučiť a prichystať sa na piatkové stretnutie s Winnipegom, snáď dokážeme získať dva body," uviedol pre nhl.com útočník "jastrabov" Nick Schmaltz. Zaujímavosťou je, že všetky tri góly v zápase dali obrancovia.



V kanadskom derby podľahlo Toronto doma Ottawe 3:4. Hostí podržal výborným výkonom brankár Craig Anderson, ktorý zlikvidoval 45 striel súpera. O rozhodujúci zásah sa postaral v 57. minúte Tom Pyatt, ktorý blafákom zužitkoval prečíslenie troch na jedného. "Bol to víťazný gól a sám som neskóroval už dosť dlho, takže to bol dobrý pocit. Všetci sme sa dnes bavili a Anderson bol fantastický. Dnes sme im dovolili príliš veľa striel. Mohli dať oveľa viac gólov, no náš brankár nás podržal," povedal Pyatt, ktorý ukončil 20-zápasovú sériu bez gólu.