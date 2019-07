Chris Kunitz ukončil po pätnástich rokoch v NHL kariéru

Tridsaťdeväťročný Kunitz odohral počas kariéry 1022 zápasov základnej časti NHL s bilanciou 619 bodov.

New York 30. júla (TASR) - Krídelník Chris Kunitz ohlásil po pätnástich sezónach v zámorskej hokejovej NHL koniec kariéry. Olympijský víťaz zo Soči sa v profilige objavil v piatich rôznych tímoch, štyrikrát získal Stanleyho pohár. O konci Kunitzovej kariéry informoval klub Chicago Blackhawks, v ktorého drese pôsobil v sezóne 2018/2019.



Do NHL ho nedraftovali, no po pôsobení v univerzitnej NCAA podpísal vo veku 24 rokov zmluvu s Anaheim Mighty Ducks (dnešný Anaheim Ducks). V drese "káčerov" pôsobil do roku 2009, medzitým si "odskočil" na dva zápasy do Atlanty Trashers a pôsobil aj v AHL. V roku 2007 získal s Anaheimom svoj prvý Stanleyho pohár.



Počas ročníka 2008/2009 ho vymenili do Pittsburghu Penguins a sezónu zakončil druhým triumfom vo finále play off. Na najcennejšiu klubovú trofej si siahol aj v rokoch 2016 a 2017. O piaty triumf sa pokúsil aj v drese Tampy Bay Lightning v sezóne 2017/2018, "blesky" však prehrali v konferenčnom finále s neskorším víťazom Washingtonom Capitals. Poslednou sezónou Chrisa Kunitza bol ročník 2018/2019, v ktorom pôsobil vo farbách Chicaga Blackhawks.



Tridsaťdeväťročný Kunitz odohral počas kariéry 1022 zápasov základnej časti NHL s bilanciou 619 bodov (268 gólov a 351 asistencií). V 178 dueloch play off pridal 27 gólov a 66 asistencií. Kunitz zostane po konci kariéry v Chicagu, kde bude pôsobiť ako poradca pre rozvoj hráčov.



Okrem štyroch triumfov v Stanleyho pohári sa v Kunitzovej zbierke úspechov vyníma aj olympijské zlato zo ZOH v Soči v roku 2014. Na svetovom šampionáte sa predstavil iba raz - v roku 2008 na MS v Kanade. Jeho tím vo finále podľahol Rusku, inak by sa Kunitz dostal do prestížneho Tripple gold klubu združujúceho víťazov MS, ZOH a Stanleyho pohára.