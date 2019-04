NHL: Colorado postúpilo cez Calgary do semifinále Západnej konferencie

1. kolo play off NHL



5. zápas štvrťfinále Východnej konferencie



Boston - Toronto 1:2



/stav série: 2:3/







5. zápas štvrťfinále Západnej konferencie



Calgary - Colorado 1:5



/konečný výsledok série: 1:4, Colorado postúpilo/

New York 20. apríla (TASR) - Hokejisti Bostonu podľahli v noci na sobotu v domácom 5. zápase štvrťfinále play off Východnej konferencie NHL Torontu 1:2. V sérii hranej na štyri víťazstvá prehrávajú 2:3, šiesty duel bude v nedeľu na ľade Maple Leafs. Zo Slovákov v drese domácich zasiahol do hry iba Zdeno Chára, ktorý strávil na ľade 16:43 minúty a na konte mal mínusový bod. Brankár Jaroslav Halák bol na striedačke.Hráči Colorada Avalanche postúpili do semifinále Západnej konferencie NHL. V noci na sobotu zvíťazili v 5. dueli v Calgary 5:1 a sériu ovládli 4:1 na zápasy. Flames dokázali zvíťaziť iba v prvom domácom stretnutí. "Lavíny" sa v ďalšej fáze stretnú s lepším z dvojice San Jose Sharks - Vegas Golden Knights.