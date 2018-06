NHL: Colorado uzavrelo zmluvu s Grubauerom, Orpika chce vykúpiť

Podľa zámorských médií si nemecký brankár zarobí počas troch rokov dokopy 10 miliónov dolárov.

Dallas 24. júna (TASR) - Vedenie zámorského hokejového klubu NHL Colorado Avalanche uzavrelo trojročnú zmluvu s brankárom Philippom Grubauerom a umiestnilo obrancu Brooksa Orpika na waiver listinu, čo znamená, že ho ponúka iným klubom. Oboch týchto hráčov získali Avalanche v piatok počas draftu z Washingtonu Capitals výmenou za voľbu v druhom kole draftu (47. miesto).



Podľa zámorských médií si nemecký brankár zarobí počas troch rokov dokopy 10 miliónov dolárov. Dvadsaťšesťročný Grubauer by sa v nasledujúcej sezóne mal deliť o miesto v bránke s Rusom Semjonom Varlamovom a od ročníka 2019-20 by sa mal stať tímovou jednotkou. "Cítime, že je to brankár, ktorý je pripravený stať sa jednotkou. Sme radi, že máme dvoch výborných brankárov," povedal podľa agentúry AP generálny manažér "lavín" Joe Sakic.



Colorado však nemá záujem o ďalšieho víťaza Stanleyho pohára, skúseného obrancu Orpika, ktorý bol takisto súčasťou výmeny. Podľa AP sa ho klub snaží vymeniť a nájsť mu nový tím a keď sa mu to nepodarí, vykúpi ho zo zmluvy. Tridsaťsedemročný Orpik má ešte jeden rok platný kontrakt v hodnote 5,5 miliónov dolárov. "Mám voči nemu rešpekt, ale povedal som mu, že nezapadá do našej koncepcie a snažíme sa ho vymeniť. Ak sa to nepodarí, tak ho vykúpime a bude voľným hráčom. Som presvedčený, že o jeho služby bude záujem," dodal Sakic. Generálny manažér Capitals Brian MacLellan uviedol, že existuje aj možnosť, že získa Orpika späť. Dôrazný americký zadák bol jedným z lídrov Washingtonu, ktorý získal prvýkrát v klubovej histórii Stanley Cup.