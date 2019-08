NHL: Columbus Blue Jackets a Werenski sú blízko k podpisu novej zmluvy

Dvadsaťdvaročný Američan by mal podpísať nový kontrakt ešte pred septembrovým kempom.

Columbus 8. augusta (TASR) - Hokejový klub NHL Columbus Blue Jackets sa s najväčšou pravdepodobnosťou dohodne s obrancom Zachom Werenskím na predĺžení zmluvy. Dvadsaťdvaročný Američan by mal podpísať nový kontrakt ešte pred septembrovým kempom. Momentálne je obmedzeným voľným hráčom.



"Veľmi si ho vážime a chceme z neho spraviť lídra tímu. Som si istý, že všetko pôjde dobre a dohodneme sa," povedal generálny manažér Columbusu Jarmo Kekäläinen pre The Athletic. Werenski odohral v minulej sezóne 82 zápasov a dosiahol 44 bodov (11+33). V play off pridal desať štartov s bilanciou 1+5.