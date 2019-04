NHL: Columbus vyradil Tampu Bay s Černákom, ďalej ide aj NY Islanders

1. kolo play off NHL

4. zápasy štvrťfinále Východnej konferencie:



Columbus - Tampa Bay 7:3 /konečný výsledok série 4:0, Columbus postúpil do 2. kola/

Pittsburgh - New York Islanders 1:3 /konečný výsledok série 0:4, New York postúpil do 2. kola/



4. zápasy štvrťfinále Západnej konferencie:



St. Louis - Winnipeg 1:2 pp /stav série 2:2/

Vegas - San Jose 5:0 /stav série 3:1/

New York 17. apríla (TASR) - Hokejisti Columbusu vyradili v 1. kole play off Východnej konferencie NHL Tampu Bay, kde pôsobí slovenský obranca Erik Černák. V noci na stredu triumfovali v domácom štvrtom stretnutí 7:3 a držiteľa Prezidentskej trofeje pre najlepší tím základnej časti zdolali v sérii 4:0 na zápasy. V najkratšom možnom čase postúpil aj New York Islanders, vo štvrtom súboji zvíťazil na ľade Pittsburghu 3:1.Blue Jackets dosiahli premiérový úspech v sérii play off v klubovej histórii. Na štvrtom víťazstve sa dvoma gólmi podieľal Alexandre Texier, gól a dve asistencie pridal Pierre-Luc Dubois. Černák odohral za hostí takmer 24 minút, pripísal si tri mínusové body a jeho sezóna v NHL pred majstrovstvami sveta na Slovensku sa skončila.Penguins nevyhrali proti Islanders ani jeden duel. Vo štvrtom síce viedli už po 35 sekundách, ale Jordan Eberle skóroval aj vo štvrtom zápase za sebou a hostia viedli do úvodnej prestávky. Brankár Robin Lehner si pripísal 32 zákrokov a Islanders spečatili koniec série v závere do prázdnej bránky.V Západnej konferencii vyrovnal Winnipeg na 2:2 na zápasy, keď zvíťazil na ľade St. Louis 2:1 po predĺžení. Hráči Vegas triumfovali doma nad San Jose 5:0 a v sérii vedú 3:1. Čisté konto dosiahol vďaka 28 zákrokom brankár Marc-Andre Fleury.