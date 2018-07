NHL: Couture by mal podpísať so San Jose nový osemročný kontrakt

Na konto si v uplynulej sezóne pripísal 34 gólov a 27 asistencií.

San Jose 1. júla (TASR) - Kanadský hokejista Logan Couture by mal podpísať nový osemročný kontrakt s klubom zámorskej NHL San Jose Sharks. Skúsený center má so "žralokmi" platnú zmluvu do 30. júna 2019, po jej vypršaní by sa mohol stať voľným hráčom.



"Vždy som jasne deklaroval, že mojou prioritou je zostať v San Jose. V tomto klube sa cítim ako doma, je to najlepšie miesto na svete na prezentovanie hokejových zručností," povedal pre oficiálnu stránku profiligy Couture, ktorý v uplynulej sezóne odohral za San Jose 78 zápasov. Na konto si pripísal 34 gólov a 27 asistencií.