NHL: Crosby, Kučerov a McDavid finalistami na zisk Hartovej trofeje

New York 29. apríla (TASR) - Hartovu trofej pre najužitočnejšieho hráča základnej časti NHL 2018/2019 získa jeden z trojice útočníkov Sidney Crosby z Pittsburghu, Nikita Kučerov z Tampy Bay a Connor McDavid z Edmontonu. Mená finalistov na zisk najprestížnejšieho individuálneho ocenenia zverejnil oficiálny web zámorskej hokejovej profiligy. Víťaza vyhlásia 19. júna počas slávnostného udeľovania sezónnych trofejí v Las Vegas.



Crosby pokoril 100-bodovú hranicu (35+65) šiestykrát v kariére, pričom len piati hráči v histórii NHL to dokázali viackrát (Wayne Gretzky, Mario Lemieux, Marcel Dionne, Mike Bossy a Peter Šťastný). Kapitán Pittsburghu doviedol Penguins k 13. účasti v play off za sebou, čo je najdlhšia aktívna séria účastí vo vyraďovačke v lige. Ako šiesty najproduktívnejší hráč súťaže pokoril deviatykrát v kariére 30-gólovú métu a po šiesty raz nazbieral aspoň 60 asistencií. Finalistom trofeje je už siedmykrát a získal ju zatiaľ dvakrát (2007, 2014).



Kučerov ovládol ligovú produktivitu, získal svoju prvú Art Ross Trophy a prispel k zisku Prezidentskej trofeje pre Tampu, ktorá vyrovnala ligový rekord so 62 výhrami. Jeho 128 bodov bol nielen najvyšší počet od sezóny 1995/1996, ale prekonal s nimi aj ruský profiligový rekord Alexandra Mogiľného zo sezóny 1992/1993. Kučerov môže získať Hart Trophy ako druhý hráč v histórii Lightning po Martinovi St. Louisovi (2004).



McDavid sa podieľal na 50,7 percentách všetkých gólov Edmontonu (229), žiadny iný hráč v lige nemal taký výrazný vplyv na ofenzívnu produkciu svojho tímu. So 116 bodmi v základnej časti (41+75) si opäť vylepšil osobné maximum. S priemerným časom na ľade 22:50 min. bol najvyťažovanejším útočníkom v súťaži a skončil druhý v počte víťazných gólov (9, z toho 3 v predĺžení). Kapitán Oilers získal trofej už v roku 2017, ale môže sa stať len druhým hráčom histórie, ktorý ju dostane dvakrát ešte pred svojimi 23. narodeninami. Legendárny Wayne Gretzky ich mal v tom veku na konte už štyri.