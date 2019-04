NHL: Dallas je v semifinále, Carolina si vynútila 7. zápas

1. kolo play off NHL

6. zápas štvrťfinále Východnej konferencie



CAROLINA HURRICANES - WASHINGTON CAPITALS 5:2 (1:2, 1:0, 3:0)



Góly: 11. Foegele (Hamilton, Slavin), 22. Teräväinen (Aho), 44. Staal (McGinn, Faulk), 52. Williams (Pesce, Staal), 57. Hamilton (Martinook) – 6. Connolly (Eller, Burakovsky), 16. Ovečkin (Orlov, Niskanen). Brankári: Mrázek - Holtby, strely na bránku: 36:25, 18.913 divákov.



/stav série: 3:3/





6. zápas štvrťfinále Západnej konferencie



DALLAS STARS - NASHVILLE PREDATORS 2:1 pp (0:1, 1:0, 0:0 - 1:0)



Góly: 26. Comeau (Faksa), 78. Klingberg (Radulov, Seguin) – 6. Watson (Boyle, Subban). Brankári: Bishop - Rinne, strely na bránku: 51:48, 19.025 divákov.



/konečný stav série: 4:2, Dallas postúpil do semifinále konferencie/

New York 23. apríla (TASR) - Hokejisti Dallasu Stars sa prebojovali do semifinále Západnej konferencie zámorskej NHL. V šiestom zápase 1. kola play off zdolali Nashville Predators 2:1 po predĺžení a celú sériu vyhrali 4:2. Víťazný gól texaského tímu strelil v 78. minúte John Klingberg.Pre švédskeho beka to bol premiérový gól vo vyraďovacej časti NHL v kariére. Stal sa po Paulovi Cavallinim (1994) a Mattiasovi Norströmovi (2008) iba tretím obrancom v klubovej histórii, ktorý skóroval v predĺžení v zápase play off. Ako jediný to dokázal v súboji, v ktorom Stars spečatili svoj postup.povedal Klingberg pre zámorské médiá.Veľkou oporoubol brankár Ben Bishop, ktorý vykryl 47 striel. Prekonal ho iba Austin Watson, ktorý v 6. minúte otvoril skóre. Na nedostatok práce si nemohol sťažovať ani jeho náprotivok Fín Pekka Rinne, ktorý predviedol 49 úspešných zákrokov. Obaja brankári si vytvorili s počtom zákrokov osobné maximá v rámci play off.pochválil svojho brankára tréner domáceho tímu Jim Montgomery. Stars narazia v konferenčnom semifinále na St. Louis, presne ako tomu bolo pred tromi rokmi pri poslednej účasti Dallasu v play off. Blues vtedy vyhrali sériu v siedmich zápasoch.Hráči Caroliny Hurricanes zvíťazili v šiestom stretnutí 1. kola vyraďovačky nad Washingtonom Capitals 5:2 a vyrovnali stav série na 3:3.rozhodli o triumfe nad obhajcami Stanleyho pohára tromi gólmi v tretej tretine. Víťazný gól strelil Jordan Staal, ktorý pridal aj jednu asistenciu. BrankárPetr Mrázek si pripísal 23 úspešných zákrokov, recept na neho našli iba Brett Connolly a kapitán hostí Alexander Ovečkin. Pre ruského kanoniera to bol 65. gól v play off, čím sa v historickom poradí NHL osamostatnil na 22. mieste.vyjadril sa tréner Hurricanes Rod Brind’Amour.poznamenal kapitán Caroliny Justin Williams. V tejto sérii stále platí, že vždy zvíťazí domáci tím.povedal koučTodd Reirden. Rozhodujúci siedmy zápas o postup do semifinále Východnej konferencie je na programe v noci na štvrtok o 1.00 SELČ vo Washingtone. Víťaz sa v 2. kole stretne s New Yorkom Islanders.