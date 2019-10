NHL: Hokejisti Dallasu Stars zdolali na vlastnom ľade Ottawu Senators

NHL - sumáre:



TORONTO MAPLE LEAFS – COLUMBUS BLUE JACKETS 3:4 pp (2:2, 1:0, 0:1 - 0:1)



Góly: 12. Kapanen (Marner, Muzzin), 20. Matthews (Johnsson, Muzzin), 40. Nylander (Johnsson, Matthews) – 3. Nash (Foligno), 6. Dubois (Atkinson, Foligno), 51. Wennberg (Werenski, Jones), 63. Nyquist (tr. strieľanie). Brankári: Andersen - Korpisalo, strely na bránku: 31:38, 18.898 divákov.



PHILADELPHIA FLYERS – VEGAS GOLDEN KNIGHTS 6:2 (1:0, 4:0, 1:2)



Góly: 5. Konecny (Lindblom, Gostisbehere), 27. Hayes (Laughton, Voráček), 27. Raffl (Provorov, Vorobjov), 35. Niskanen (Couturier, Konecny), 36. Lindblom (Raffl, Sanheim), 56. Raffl (Stewart) – 44. Marchessault (Stone, Karlsson), 54. Smith (Holden). Brankári: Elliott - Dansk, strely na bránku: 37:35, 16.780 divákov.



ST. LOUIS BLUES – COLORADO AVALANCHE 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)



Góly: 11. Schenn (Dunn, Tarasenko), 26. Perron (Tarasenko, Faulk), 36. Tarasenko (Schwartz, Parayko) – 13. MacKinnon (Makar, Rantanen). Brankári: Binnington - Grubauer, strely na bránku: 25:18, 18.096 divákov.



DALLAS STARS – OTTAWA SENATORS 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)



Góly: 19. Faksa (Fedun, Janmark), 31. Pavelski (Benn, Seguin) – 59. Namestnikov. Brankári: Chudobin - Nilsson, strely na bránku: 43:20, 17.896 divákov.



Slováci v akcii:



Andrej Sekera (Dallas) 20:16 0 0 0 0 2 2



Martin Marinčin (Toronto) 8:30 0 0 0 -1 1 0



/pozn.: čas na ľade, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/

New York 22. októbra (TASR) - Hokejisti Dallasu Stars aj so Slovákom Andrejom Sekerom dosiahli druhé víťazstvo za sebou, tretie v tejto sezóne NHL. V noci na utorok zdolali na vlastnom ľade Ottawu Senators 2:1.Stars viedli po góloch Radka Faksu a Joea Pavelského 2:0, hosťom sa podarilo v 59. minúte už iba skorigovať zásluhou ruskej posily z NY Rangers Vladislava Namestnikova. Brankár "hviezd" Anton Chudobin tak prišiel o shutout 73 sekúnd pred koncom duelu. "Ak mám byť úprimný, nemal som veľa práce, lebo chalani predo mnou hrali skutočne výborne. Pre brankára je však takýto zápas, v ktorom si málo siahnete na puk, veľmi náročný. Musíte zostať celý čas koncentrovaný," povedal pre oficiálny web ligy Chudobin, ktorý predviedol 19 úspešných zákrokov. Dallas vybojoval prvé domáce víťazstvo v sezóne, v predošlých troch dueloch v American Airlines Center ťahal za kratší koniec. "Odohrali sme dobrých 60 minút. Jediná vec, ktorá sa mi nepáčila, bolo pár strát pukov v druhej tretine," poznamenal tréner Dallasu Jim Montgomery. Sekera odohral 20:16 minúty, dvakrát vystrelil na bránku súpera a inkasoval dvojminútový trest. Kým Dallas sa po slabom štarte posunul už na 11. priečku v Západnej konferencii, Ottawa sa naďalej trápi a zostáva na chvoste tabuľky Východnej konferencie.Toronto, v ktorého zostave bol aj slovenský obranca Martin Marinčin, podľahlo doma Columbusu 3:4 po predĺžení. Maple Leafs zrážali dolu defenzívne chyby útočných opôr Mitcha Marnera a Austona Matthewsa, napriek tomu dokázali otočiť skóre z 0:2 na 3:2. Koncovka duelu však patrila Blue Jackets, víťazný gól strelil z trestného strieľania Gustav Nyquist. Švédskeho útočníka fauloval v predĺžení Marner, pri trestnom strieľaní nevymýšľal žiaden blafák, Frederika Andersena prekonal razantnou, dobre umiestnenou strelou. "Sú to super pocity. Predchádzajúce dva zápasy sme prehrali v predĺžení, tentoraz sme chceli byť za každú cenu na víťaznej strane," povedal Nyquist, ktorý ako prvý hráč v klubovej histórii rozhodol zápas z trestného strieľania v predĺžení. Dvadsaťsedemročný Marinčin absolvoval 8:30 minúty a na konte mal mínusový bod. Pri góle Pierra-Luca Duboisa sa puk nešťastne odrazil do bránky práve od korčule slovenského zadáka.Obhajcovia Stanleyho pohára St. Louis Blues pretrhli šnúru štyroch prehier, keď doma triumfovali nad Coloradom 3:1. Hráči Avalanche prvýkrát v sezóne vyšli bodovo naprázdno. "Bodovali sme v ôsmich zápasoch za sebou a nikdy nechcete stratiť takúto šnúru, no raz to muselo prísť. Musíme si oddýchnuť a pripraviť sa na najbližší súboj s Vegas," povedal tréner Colorada Jared Bednar. Hostia navyše prišli aj o hviezdneho krídelníka Mikka Rantanena, ktorý v druhej tretine utrpel bližšie nešpecifikované zranenie v dolnej časti tela. Videozáznam ukázal, že sa mu nôž korčule v jednom momente zasekol v ľade a Fín si škaredo vykrútil ľavú nohu. Do šatne mu museli pomôcť. Rozsah zranenia Rantanena, ktorý si stihol v zápase pripísať asistenciu, mali určiť utorkové vyšetrenia. Jeden z gólov Colorada dal Nathan MacKinnon, ktorý natiahol svoju bodovú sériu už na deväť stretnutí (5+7). Len ako piaty hráč v profiligovej histórii bodoval v každom z prvých deviatich duelov sezóny. Strojcom triumfu Blues bol Rus Vladimir Tarasenko, autor gólu a dvoch asistencií. Tím z Denveru napriek prehre stále vedie Západnú konferenciu spoločne s Edmontonom, "bluesmani" poskočili na piatu pozíciu.Rovnako po štyroch dueloch sa tešila aj Philadelphia, ktorá pred vlastnými fanúšikmi zdolala Vegas Golden Knights 6:2. Dvoma gólmi a asistenciou prispel k triumfu Rakúšan Michael Raffl.