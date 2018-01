NHL: Daňo prispel gólom k víťazstvu Winnipegu, Chára asistoval

Výsledky:

Chicago - Edmonton 4:1,

Washington - St. Louis 4:3 pp,

Winnipeg - San Jose 4:1 /za domácich Daňo 1+0/,

Columbus - Florida 3:2 pp a sn,

Detroit - Tampa Bay 2:5,

Montreal - Vancouver 5:2,

Pittsburgh - Boston 6:5 pp /za hostí Chára 0+1/,

Vegas - New York Rangers 2:1,

New York Islanders - New Jersey 5:4 pp a sn,

Philadelphia - Buffalo 4:1

New York 8. januára (TASR) - Slovenský hokejista Marko Daňo prispel v noci na pondelok v zámorskej NHL gólom k víťazstvu Winnipegu nad San Jose 4:1.Dvadsaťtriročný útočník v druhej tretine za stavu 1:0 pre Jets šikovne tečoval delovku spoluhráča Jacoba Troubu a prekonal Martina Jonesa v bránke Sharks. Pre Daňa to bol druhý gól v prebiehajúcej sezóne. Napokon sa ukázal byť v zápase víťazný. Jets potvrdili svoju dominanciu v domácej aréne, kde vyhrali päť duelov v rade a 16 z 20 celkových tohtosezónnych zápasov.povedal útočníkMathieu Perreault, ktorý sa pod výhru kanadského klubu podpísal dvoma presnými zásahmi. Winnipeg sa už vyhupol na čelo Centrálnej divízie. Daňo odohral iba štyri a pol minúty, okrem gólu si pripísal aj plusku.Obranca Bostonu Zdeno Chára si na ľade Pittsburghu pripísal na konto asistenciu a dva plusové body, Bruins však prehrali s Penguins 5:6 po predĺžení. Pre Boston to bola iba tretia prehra z uplynulých 11 stretnutí, vo všetkých dueloch však bodovali. Chára bol časom 26:44 najvyťažovanejším korčuliarom v zápase. O triumfe obhajcu trofeje rozhodol v predĺžení Jevgenij Malkin, ktorý mal v zápase bilanciu 2+1, tri body si pripísal aj kapitánSidney Crosby (0+3).Detroit s Tomášom Tatarom podľahol Tampe Bay 2:5, slovenský útočník zaznamenal tri mínusky. Tatar zaujal pästným súbojom, keď sa v závere prvej tretiny pobil s Yannim Gourdem. Slovenský krídelník stratil pri bitke prilbu a išiel prvý k ľadu. Pre Tatara to bol druhý pästný duel v profiligovej kariére, v októbri sa pobil s Erikom Haulom z Las Vegas.Chicago s Richardom Pánikom zdolalo Edmonton bez Andreja Sekeru 4:1. Oilers sa naďalej trápia, prehrali šiesty z posledných siedmich zápasov.Hokejisti New York Islanders s Jaroslavom Halákom zvíťazili v nedeľňajšom zápase na domácom ľade nad New Jersey Devils 5:4 po predĺžení a nájazdoch. Slovenský brankárkryl 42 striel, mal 91,3-percentnú úspešnosť zákrokov a nepustil za chrbát ani jeden z piatich samostatných nájazdov New Jersey. V rozstrele sa ako jediný presadil Brock Nelson. Islanders tak ukončili päťzápasovú sériu prehier. Nováčik Sebastian Aho naštartoval víťazný obrat Islanders prvým gólom v NHL, ku ktorému pridal asistenciu.