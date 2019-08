NHL: Daňo sa vrátil do Columbusu, podpísal dvojcestnú zmluvu

Podľa portálu nhlnumbers.com ide o dvojcestnú zmluvu na 800-tisíc dolárov, ktorá zaťaží platový strop Columbusu iba 0,98 percentami.

Columbus 8. augusta (TASR) - Slovenský hokejový útočník Marko Daňo sa dohodol na ročnej zmluve s klubom NHL Columbus Blue Jackets. S vedením klubu, ktorý ho v roku 2013 draftoval, podpísal ročnú dvojcestnú zmluvu.



Podľa portálu nhlnumbers.com ide o dvojcestnú zmluvu na 800-tisíc dolárov, ktorá zaťaží platový strop Columbusu iba 0,98 percentami.



Daňo zažil v sezóne 2014/2015 debutovú sezónu v NHL práve v drese Columbusu. V 35 zápasoch získal 21 kanadských bodov za 8 gólov a 13 asistencií. Počas doterajšieho 5-ročného pôsobenia v súťaži to bola jeho individuálne najvydarenšjšia sezóna. Blue Jackets ho však po nej vymenili do Chicaga Blackhawks za Brandona Saada. Generálny manažér Jarmo Kekäläinen vtedy uviedol, že "som Markovi doslova povedal, že mi to láme srdce." Napokon však po štyroch rokoch priviedol slovenského útočníka späť k "modrokabátnikom."



Daňo strávil v zámorských súťažiach päť kompletných sezón, pôsobil v organizáciách štyroch klubov NHL a v najprestížnejšej lige odohral 138 zápasov. Okrem Columbusu si obliekal dresy Chicaga Blackhawks, Winnipegu Jets a Colorada Avalanche.