NHL: De Haan sa upísal na štyri roky Caroline

De Haan strávil celú svoju doterajšiu profiligovú kariéru v NY Islanders, ktorí ho draftovali v roku 2009 v 1. kole z 12. miesta.

Raleigh 4. júla (TASR) - Vedenie klubu zámorskej NHL Carolina Hurricanes podpísalo štvorročnú zmluvu s hokejovým obrancom Calvinom de Haanom. Ako uviedol generálny manažér "hurikánov" Don Waddell, kontrakt má celkovú hodnotu 18,2 milióna dolárov, v priemere tak 27-ročný zadák zarobí 4,55 mil. USD za sezónu.



De Haan strávil celú svoju doterajšiu profiligovú kariéru v NY Islanders, ktorí ho draftovali v roku 2009 v 1. kole z 12. miesta. Po tom, čo s ním "ostrovania" nepredĺžili kontrakt, stal sa neobmedzeným voľným hráčom. V uplynulej sezóne odohral v dôsledku zranenia ramena iba 33 zápasov, v ktorých si pripísal gól a 11 asistencií. Informáciu priniesla agentúra AP.



Islanders angažovali brankára Lehnera, z Toronta sa vrátil Martin

Klub zámorskej hokejovej NHL New York Islanders vystužil svoj káder o skúseného útočníka Matta Martina, ktorý sa vrátil do tímu po dvojročnom pôsobení v Toronte. "Ostrovania" takisto podpísali zmluvu s voľným hráčom - brankárom Robinom Lehnerom. Informoval o tom portál stanice TSN.



Švédsky brankár sa upísal Islanders na jeden rok za 1,5 milióna dolárov. V mužstve nahradil Slováka Jaroslava Haláka, ktorý zamieril do Bostonu. O post brankárskej jednotky bude bojovať s Nemcom Thomasom Greissom. Dvadsaťšesťročný Lehner odštartoval profiligovú kariéru v Ottawe, uplynulé tri sezóny chytal v Buffale, kde v minulom ročníku dosiahol priemer 3,01 inkasovaného gólu na zápas a úspešnosť zásahov 90,8 percenta.



Martin prišiel do tímu z Toronta výmenou za brankára Eamona McAdama. Dvadsaťdeväťročný krídelník hral za Islanders už v rokoch 2009-2016. V Toronte nastupoval zväčša vo štvrtom útoku, v minulom ročníku nazbieral 12 bodov (3+9) v 50 dueloch.