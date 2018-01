NHL: Detroit aj Calgary víťazne, Tatar ani Hrivík nebodovali

NHL - sumáre:

CHICAGO BLACKHAWKS - DETROIT RED WINGS 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)



Góly: 5. Larkin (Athanasiou, Bertuzzi), 7. Green (Mantha, Nyquist), 46. Mantha (Zetterberg, Athanasiou), 54. Bertuzzi (Jensen, Frk). Brankári: Glass - Mrázek, strely na bránku: 27:26, 21.830 divákov.



CAROLINA HURRICANES - CALGARY FLAMES 1:4 (0:2, 0:0, 1:2)



Góly: 56. Stempniak (McGinn, Rask) – 7. Stajan (Lazar), 19. Hamilton (Gaudreau, Ferland), 44. Hamilton (Tkachuk, Gaudreau), 53. Tkachuk (Brouwer, Backlund). Brankári: Darling - M. Smith, strely na bránku: 39:30, 15.218 divákov.





PITTSBURGH PENGUINS - NEW YORK RANGERS 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)



Góly: 4. Hörnqvist (Hagelin, Letang), 34. Simon (Sprong, Dumoulin), 35. Kessel (Sheary), 53. Crosby (Kessel, Oleksiak), 59. Hagelin (Oleksiak) – 16. Grabner, 20. B. Smith (Lettieri, Carey). Brankári: Jarry - Lundqvist, strely na bránku: 47:28, 18.647 divákov.





MINNESOTA WILD - VANCOUVER CANUCKS 2:3 pp (1:1, 0:0, 1:1 - 0:1)



Góly: 5. Zucker (Koivu, Mik. Granlund), 53. Winnik (Staal) – 17. Eriksson (Edler, H. Sedin), 57. Vanek (Gagner, Tanev), 63. Sutter (Edler, Eriksson). Brankári: Dubnyk - Markström, strely na bránku: 23:25, 18.927 divákov.



Slováci v akcii:



Marek Hrivík (Calgary) 9:04 0 0 0 +1 1 0



Tomáš Tatar (Detroit) 16:29 0 0 0 0 0 2



/minutáž, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/

Washington 15. januára (TASR) - Slovenský hokejista Marek Hrivík zažil víťazný debut v drese Calgary. Dvadsaťšesťročný útočník v noci na pondelok prvýkrát nastúpil za Flames a kanadský klub vyhral v dueli NHL na ľade Caroliny 4:1.triumfovali v siedmom zápase za sebou.Pre Hrivíka to bola tohtosezónna premiéra v zámorskej profilige, v minulých ročníkoch nazbieral v NHL 20 štartov (0+3) za NY Rangers. V aktuálnej sezóne sa po otrase mozgu, ktorý utrpel počas prípravy, rozohral najprv na farme v Stocktone (AHL), kde predvádzal skvelé výkony a dosiahol 29 bodov (10+19) v 28 vystúpeniach. Cestu do zostavy Flames mu otvorilo zranenie fenomenálneho českého útočníka Jaromíra Jágra. Na klzisku Hurricanes dostal Hrivík šancu na ľavom krídle tretieho útoku po boku Marka Jankowského a Garneta Hathawaya, v drese s číslom 46 odohral deväť minút, pripísal si jeden strelecký pokus a plusový bod.Flames uspeli aj vďaka dvom gólom obrancu Dougieho Hamiltona, dva body nazbierali i jeho spoluhráči Matt Tkachuk (1+1) a Johnny Gaudreau (0+2). Brankár hostí Mike Smith predviedol 38 úspešných zákrokov, čisté konto mu pokazil až Lee Stempniak presilovkovým gólom v 56. minúte. Kanadský klub uspel vo všetkých štyroch zápasoch počas série na klziskách súperov.povedal pre zámorské médiá mladík Tkachuk. Hurricanes naopak prehrali tretie domáce stretnutie za sebou, navyše prišli o fínskeho útočníka Sebastiana Aha, ktorého na začiatku tretej tretiny trafil lakťom do hlavy Mark Giordano. Toho išiel hneď pomstiť Justin Williams a pobil sa s obrancom hostí.V ďalšom súboji Detroit zvíťazil na ľade Chicaga jasne 4:0. Slovenský útočník hostí Tomáš Tatar nebodoval počas 16 minút a 29 sekúnd, ktoré absolvoval na hracej ploche. Český brankár Petr Mrázek zastavil všetkých 27 súperových striel a pripísal si druhé čisté konto v sezóne a 12. v profiligovej kariére. Mrázek vychytal nulu v Chicagu ako prvý brankár Red Wings od 23. decembra 2001, keď to dokázal Dominik Hašek pri víťazstve 5:0.pochválil svojho brankára trénerJeff Blashill. Jedným gólom sa na výhre podieľal Tyler Bertuzzi, pre ktorého to bol premiérový presný zásah v NHL.opísal gólový moment 22-ročný nováčik, synovec niekdajšieho hokejového búrliváka Todda Bertuzziho. Slovenský krídelník Tomáš Jurčo nedostal šancu v zostave Blackhawks a nenastúpil proti svojmu bývalému klubu.Obhajca titulu z Pittsburghu zdolal doma New York Rangers 5:2 a natiahol víťazné ťaženie na štyri zápasy. Prvý gól v NHL strelil český útočníkDominik Simon, kanonier Penguins Phil Kessel si pripísal gól a asistenciu a dosiahol hranicu 700 bodov v profiligovej kariére. V desiatej sezóne za sebou nastrieľal 20 gólov, čo dokázal iba ako tretí Američan v ligovej histórii po Keithovi Tkachukovi a Patrickovi Kaneovi. Švédsky krídelník domácich Carl Hagelin si pripísal jubilejný 200. bod v NHL.Vancouver zvíťazil na ľade Minnesoty 3:2 po predĺžení. Vydarený návrat do zostavy Canucks zažil Brandon Sutter, ktorý svojím gólom v tretej minúte predĺženia rozhodol o výhre hostí. Sutter odohral prvý duel od 24. novembra, pre zranenie vynechal predchádzajúcich 21 zápasov.