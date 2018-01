NHL: Crosby sa dotiahol na Jágra, Tatar asistoval

NHL - sumáre:



BOSTON BRUINS - NEW JERSEY DEVILS 3:2 (0:0, 3:2, 0:0)



Góly: 28. Nash (Heinen), 33. Bergeron (Marchand, Krug), 40. Marchand (Pastrňák) - 23. Wood (Butcher, Hischier), 30. Severson (Johansson, Zacha). Brankári: Rask - Schneider (41. Appleby), strely na bránku: 24:39, 17.565 divákov.



PITTSBURGH PENGUINS - CAROLINA HURRICANES 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)



Góly: 29. Simon (Crosby, Sheary), 30. Dea (Rust, Kühnhackl), 52. Guentzel (Kessel, Sheahan) - 28. Ryan (Stempniak, van Riemsdyk). Brankári: DeSmith - Ward, strely na bránku: 33:35, 18.421 divákov.



MONTREAL CANADIENS - COLORADO AVALANCHE 4:2 (0:0, 2:0, 2:2)



Góly: 26. Deslauriers (Drouin, Galchenyuk), 28. Galchenyuk (Byron, Drouin), 53. Drouin (Petry, Alzner), 59. Gallagher (Plekanec) - 55. MacKinnon (E. Johnson, Landeskog), 60. Compher (Jakupov). Brankári: Price - Bernier, strely na bránku: 40:22, 21.302 divákov.



DETROIT RED WINGS - PHILADELPHIA FLYERS 2:3 pp (1:0, 0:2, 1:0 - 0:1)



Góly: 11. Ericsson (Glendening), 51. Nielsen (TATAR, Glendening) - 22. MacDonald (Voráček), 40. Voráček (Couturier, Giroux), 61. Konecny (Couturier). Brankári: Mrázek - Elliott, strely na bránku: 21:31, 19.515 divákov.



ST. LOUIS BLUES - OTTAWA SENATORS 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)



Góly: 17. Sobotka (Schenn, Bortuzzo), 47. Tarasenko (Parayko, Brodziak), 58. Schenn (Pietrangelo, Steen). Brankári: Hutton - Anderson, strely na bránku: 41:25, 18.505 divákov.



NASHVILLE PREDATORS - TAMPA BAY LIGHTNING 3:4 pp (2:2, 1:0, 0:1 - 0:1)



Góly: 8. Ellis (Josi, Sissons), 10. Arvidsson (Aberg, Irwin), 40. Subban (Ekholm, Johansen) - 7. Kunitz, 11. Namestnikov (Stamkos, Kunitz), 58. Stamkos (Koekkoek, Kunitz), 62. Gourde (Namestnikov). Brankári: Saros - Domingue, strely na bránku: 33:31, 17.332 divákov.



DALLAS STARS - FLORIDA PANTHERS 6:1 (1:0, 2:1, 3:0)



Góly: 16. Shore (Klingberg, Lindell), 27. Benn (Radulov, Pateryn), 30. Radulov (Spezza, Seguin), 46. Janmark (Klingberg, Shore), 53. Radulov, 53. Pitlick (Roussel, Hamhuis) - 36. Ekblad (Bjugstad, Malgin). Brankári: Bishop - Reimer (4. Säteri), strely na bránku: 39:34, 17.987 divákov.



EDMONTON OILERS - BUFFALO SABRES 0:5 (0:1, 0:4, 0:0)



Góly: 15. Reinhart (Ristolainen, Eichel), 21. O'Reilly (Reinhart, Wilson), 28. Girgensons (Okposo, Eichel), 32. Eichel (Ristolainen, Okposo), 38. O'Reilly (Reinhart, Eichel). Brankári: Talbot (32. Montoya) - Lehner, strely na bránku: 33:34, 18.347 divákov.



VANCOUVER CANUCKS - LOS ANGELES KINGS 6:2 (4:1, 2:1, 0:0)



Góly: 2. Eriksson (Vanek), 4. Eriksson (Horvat), 6. Vanek (Eriksson), 11. Bärtschi (Vanek, Del Zotto), 25. Boeser (Horvat, Edler), 28. Boeser (Edler, Gagner) - 9. Iafallo (Kopitar, Brown), 26. Kopitar (Muzzin, Doughty). Brankári: Markström - Quick (25. Kuemper), strely na bránku: 35:32, 18.865 divákov.



VEGAS GOLDEN KNIGHTS - COLUMBUS BLUE JACKETS 6:3 (1:1, 3:1, 2:1)



Góly: 9. Karlsson (Engelland, Marchessault), 28. Miller (Schmidt, Marchessault), 30. Hunt (Theodore, Neal), 33. Neal (Haula, Perron), 50. Karlsson (Theodore, Hunt), 59. Haula (Perron, Hunt) - 16. Nutivaara (Foligno), 27. Anderson (Jones, Panarin), 53. Calvert (Foligno, Wennberg). Brankári: Fleury - Bobrovskij, strely na bránku: 38:32, 18.231 divákov.



ANAHEIM DUCKS - NEW YORK RANGERS 6:3 (4:2, 0:1, 2:0)



Góly: 4. Brown, 14. Perry (Getzlaf, Fowler), 17. Cogliano (Manson, Lindholm), 19. Henrique (Getzlaf), 41. Rakell (Perry, Fowler), 58. Getzlaf (Montour) - 12. Nash (Zuccarello, Bučnevič), 16. Nash (DeAngelo, Zibanejad), 36. Grabner (Zibanejad). Brankári: Gibson - Lundqvist (17. Pavelec), strely na bránku: 31:44, 16.763 divákov.



SAN JOSE SHARKS - WINNIPEG JETS 4:5 pp (1:3, 2:0, 1:1 - 0:1)



Góly: 20. Pavelski, 30. Couture (Ward, Dillon), 34. Tierney (Thornton, Burns), 56. Meier (Vlasic, Pavelski) - 1. Perreault (Ehlers, Little), 5. Armia (Copp, Trouba), 12. Little (Myers, Perreault), 52. Armia (Tanev, Myers), 61. Little (Byfuglien, Ehlers). Brankári: Dell - Hellebuyck, strely na bránku: 33:23, 17.237 divákov.



Slováci v akcii:



Tomáš Tatar (Detroit) 17:11 0 1 1 +1 2 0



Zdeno Chára (Boston) 23:49 0 0 0 0 2 0



Marián Gáborík (Los Angeles) 16:19 0 0 0 0 0 0



Andrej Sekera (Edmonton) 14:00 0 0 0 0 1 0



Marko Daňo (Winnipeg) 5:53 0 0 0 -1 1 0



/legenda: minutáž, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/

New York 24. januára (TASR) -lovenský hokejista Tomáš Tatar si v noci na stredu v zámorskej NHL pripísal asistenciu, jeho Detroit však prehral doma s Philadelphiou 2:3 po predĺžení.Tatar zaznamenal deviatu asistenciu v sezóne, keď z jeho aktivity pred bránkoviskom profitoval Frans Nielsen a v 51. minúte vyrovnal na 2:2. O víťazstve Flyers rozhodol v 27. sekunde predĺženia Travis Konecny, ktorý sa šikovne vyhol ofsajdu a prekonal Petra Mrázeka. Regulérnosť jeho gólu potvrdili rozhodcovia aj po vzhliadnutí videa.uznal pre nhl.com tréner Red Wings Jeff Blashill. Konecny strelil víťazný gól v predĺžení aj v predchádzajúcom zápase Flyers v nedeľu vo Washingtone a paradoxne takisto v 27. sekunde. Philadelphii sa v poslednom čase darí, vyhrala štvrtý zápas za sebou a ôsmy z posledných deviatich. Prvý gól Flyers strelil v 22. minúte Andrew MacDonald, keď vyrovnal na 1:1 a ukončil Mrázekovu sériu bez inkasovaného gólu, ktorá trvala 145 minút a 5 sekúnd. Tatar bol na ľade 17 minút a 11 sekúnd, pripísal si plusový bod a dve strely. V druhej tretine mal za stavu 1:1 veľkú šancu, ale jeho strelu skvelým zákrokom chytil Brian Elliott.Montreal zastavil valiacu saz Colorada, ktorú doma zdolal 4:2. Víťazná séria hráčov Avalanche trvala desať zápasov.povedal tréner Avalanche Jared Bednar. Colorado nevyrovnalo najdlhšiu víťaznú sériu v klubovej histórii, ktorá na prelome januára a februára 1999 trvala 12 zápasov. K víťazstvu Canadiens prispel dvomi gólmi a asistenciou Jonathan Drouin, Carey Price zaznamenal 20 zásahov.Rozbehnutý Boston zdolal New Jersey 3:2 a natiahol bodovú sériu na 17 zápasov, čo sa mu naposledy podarilo pred 25 rokmi. V histórii Bruins je to tretia najdlhšia šnúra, predtým sa topodarilo trikrát v rokoch 1930, 1977 a 1983. Rekordná séria s minimálne bodom trvala 23 zápasov od 22. decembra 1940 do 23. februára 1941.síce prestrieľali domácich v pomere 39:24, ale v bránke Bruins zažiaril Tuukka Rask. O góly Bostonu sa postarali Brad Marchand, Patrice Bergeron a Riley Nash. Pre zranenie nedochytal zápas brankár Devils Cory Schneider, po dvoch tretinách ho vystriedal nováčik Ken Appleby. Slovenský kapitán Bostonu Zdeno Chára bol s časom 23:49 min. tradične najvyťaženejší muž svojho tímu, do štatistík sa zapísal dvomi strelami.Edmonton prišiel o trojzápasovú víťaznú sériu, keď najhoršiemu tímu Východnej konferencie nestrelil doma ani gól a prehral s Buffalom 0:5.povedal zámorským médiám tréner Oilers Todd McLellan. V bránke Sabres žiaril Robin Lehner, ktorý zlikvidoval 33 striel, zaznamenal druhý shutout v sezóne a siedmy v profiligovej kariére. Pred ním v bránke Sabres naposledy vynuloval strelcov Edmontonu legendárny český brankár Dominik Hašek 27. marca 1998. Buffalo vyhralo v pondelok v Calgary a druhýkrát v sezóne uspelo v dvoch dueloch za sebou. Štyrmi bodmi (1+3) prispel k úspechu Jack Eichel. V obrane Edmontonu sa predstavil Andrej Sekera, ktorý odohral rovných 14 minút a zaznamenal jeden strelecký pokus.Vôbec sa nedarí hráčom Los Angeles, ktorí prehrali vo Vancouveri 2:6 a neuspeli v siedmom z posledných ôsmich duelov. Po dva góly Canucks strelili nováčik Brock Boeser a Loui Eriksson, ktorý ukončil 18-zápasové čakanie na presný zásah.vyhrali tri z posledných piatich zápasov. Slovenský útočník Kings Marián Gáborík strávil na ľade 16 minút a 19 sekúnd, ale do štatistík sa nezapísal ani v štvrtom zápase za sebou. Na gól čaká od 30. decembra, neskóroval v deviatich zápasoch v rade.O víťazstve Winnipegu na ľade San Jose 5:4 rozhodol v 18. sekunde predĺženia svojim druhým gólom v zápase Bryan Little. Jets trikrát stratili jednogólové vedenie, ale napokon si pripísali tretie víťazstvo za sebou. Winnipeg sa v predĺžení presadil v tejto sezóne vôbec prvýkrát. Pri víťazstvebol aj slovenský útočník Marko Daňo, ktorý absolvoval deväť striedaní a na ľade bol necelých 6 minút. Zaznamenal mínusový bod a jednu strelu.Obhajca Stanleyho pohára Pittsburgh zdolal Carolinu 3:1.prehrávali 0:1, ale v druhej tretine v priebehu 76 sekúnd skóre otočili, keď sa presadil mladý český útočník Dominik Simon a nováčik Jean-Sebastien Dea, ktorý si vo svojom štvrtom zápase v NHL otvoril strelecký účet víťazným zásahom.povedal 23-ročný Dea pre nhl.com. V bránke Pens podal spoľahlivý výkon Casey DeSmith, ktorý kryl 24 striel. Kapitán Pittsburghu Sidney Crosby zaznamenal jednu asistenciu a 1079. bodom v drese Penguins sa dotiahol na druhom mieste historických tabuliek na Jaromíra Jágra. Na čele je Mario Lemieux s 1723 bodmi.Hokejisti St. Louis Blues odčinili prehru 2:5 s Arizonou a zdolali Ottawu 3:0. Brankár Carter Hutton chytil 25 striel a zaznamenal 10. shutout v kariére.uviedol Hutton. Blues sa stali ôsmym tímom v histórii NHL, ktorý vyhral 1800 zápasov. Tampa Bay ukončila päťzápasovú víťaznú sériu Nashvillu. Líder Východnej konferencie prehrával na ľade finalistu minulej sezóny 2:3, ale Steven Stamkos v 58. minúte vyrovnal a v predĺžení rozhodol Yanni Gourde.Nováčik Vegas Golden Knights zdolal Columbus 6:3 a natiahol bodovú sériu na domácom ľade na 12 zápasov. Dvomi gólmi k tomu prispel v prvom meraní síl proti bývalému tímu švédsky útočník William Karlsson, ktorý tak má na konte už 27 presných zásahov.vyhrali 32. zápas v sezóne a už len jeden úspech ich delí od vyrovnania nováčikovského rekordu, ktorý držia zo sezóny 1993/94 Mighty Ducks of Anaheim a Florida Panthers.