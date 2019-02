NHL: Detroit vymenil Nyquista do San Jose za draftové voľby

Dvadsaťdeväťročnému krídelníkovi po sezóne vyprší zmluva a ak nepodpíše novú, stane sa neobmedzeným voľným hráčom.

Detroit 25. februára (TASR) - Švédsky hokejista Gustav Nyquist prvýkrát v kariére v zámorskej NHL mení dres. Vedenie klubu Detroit Red Wings ho deň pred uzávierkou transakcií poslalo do San Jose Sharks výmenou za voľbu v 2. kole tohtoročného draftu a podmienenú voľbu v 3. kole draftu 2020.



Dvadsaťdeväťročnému krídelníkovi po sezóne vyprší zmluva a ak nepodpíše novú, stane sa neobmedzeným voľným hráčom. Nyquista si Detroit vybral v 4. kole draftu 2008 a v drese Red Wings strávil celú svoju doterajšiu profiligovú kariéru. V 481 zápasoch základnej časti si pripísal 295 bodov (125+170), v 35 dueloch play off pridal štyri góly a rovnaký počet asistencií. V aktuálnom ročníku nazbieral 49 bodov (16+33) v 62 súbojoch.



Kým Detroit už dávnejšie stratil reálnu šancu na postup, San Jose v jeho osobe získalo významnú posilu do útoku pred play off. Sharks zbroja, v uplynulých mesiacoch vystužili svoju zostavu o niekoľko kvalitných hráčov a netaja sa útokom na Stanleyho pohár. "Gustav je talentovaný, všestranný útočník, ktorý disponuje rýchlosťou a skvelým hokejovým myslením. Hovoria za neho aj jeho výkony a charakter. Sme veľmi potešení, že ho môžeme privítať v našej šatni," povedal pre nhl.com na adresu novej posily generálny manažér "žralokov" Doug Wilson.