NHL: Detroit vymenil T. Tatara do Las Vegas

Detroit 26. februára (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar sa rozlúčil s klubom NHL Detroit Red Wings. Vedenie "červených krídel" ho tesne pred uzávierkou výmen poslalo do tímu nováčika Vegas Golden Knights. Red Wings za neho získali tri draftové výbery - voľbu v 1., 2. a 3. kole. Informovala o tom stanica TSN.



Tatara draftoval Detroit v roku 2009 z celkového 60. miesta, do NHL prvýkrát nazrel v sezóne 2010/2011. V drese Red Wings strávil celú svoju doterajšiu profiligovú kariéru, v 407 zápasoch základnej časti nazbieral 222 bodov za 115 gólov a 107 asistencií. Najviac sa mu vydarila sezóna 2014/2015, keď v 82 dueloch nastrieľal 29 gólov a pridal 27 asistencií. Prebiehajúci ročník mu rovnako ako celému tímu nevychádzal podľa predstáv, v 62 stretnutiach si pripísal 28 bodov (16+12) a už dlhšie sa hovorilo, že by ho Detroit mohol vymeniť.



Kým Red Wings pomaly uniká šanca postúpiť do play off, s Golden Knights si Tatar vyraďovačku takmer s určitosťou zahrá. "Zlatí rytieri" obrátili papierové prognózy naruby a vo svojej premiérovej sezóne senzačne vedú celú Západnú konferenciu.



Dvadsaťsedemročný krídelník si do mesta kasín berie so sebou aj štvorročný kontrakt, ktorý podpísal s Red Wings iba vlani v lete. Zmluva vyprší až po sezóne 2020/2021, pričom mu garantuje priemerný ročný plat 5,3 milióna dolárov.