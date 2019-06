NHL: Devils si vybrali z 1. miesta Hughesa, dvojkou Rangers je Kakko

1. kolo draftu 2019:



1. Jack Hughes (center, USA) - New Jersey Devils, 2. Kaapo Kakko (krídelník, Fín.) - New York Rangers, 3. Kirby Dach (center, Kan.) - Chicago Blackhawks, 4. Bowen Byram (obranca, Kan.) - Colorado Avalanche, 5. Alex Turcotte (center, USA) - Los Angeles Kings, 6. Moritz Seider (obranca, Nem.) - Detroit Red Wings, 7. Dylan Cozens (center, Kanada) - Buffalo Sabres, 8. Philip Broberg (obranca, Švéd.) - Edmonton Oilers, 9. Trevor Zegras (center, USA) - Anaheim Ducks, 10. Vasilij Podkolzin (krídelník, Rus.) - Vancouver Canucks, 11. Victor Söderström (obranca, Švéd.) - Arizona Coyotes, 12. Matthew Boldy (krídelník, USA) - Minnesota Wild, 13. Spencer Knight (brankár, USA) - Florida Panthers, 14. Cameron York (obranca, USA) - Philadelphia Flyers, 15. Cole Caufield (krídelník, USA) - Montreal Canadiens, 16. Alex Newhook (center, Kan.) - Colorado Avalanche, 17. Peyton Krebs (center, Kan.) - Vegas Golden Knights, 18. Thomas Harley (obranca, Kan.) - Dallas Stars, 19. Lassi Thomson (obranca, Fín.) - Ottawa Senators, 20. Ville Heinola (obranca, Fín.) - Winnipeg Jets, 21. Samuel Poulin (krídelník, Kan.) - Pittsburgh Penguins, 22. Tobias Björnfot (obranca, Švéd.) - Los Angeles Kings, 23. Simon Holmström (krídelník, Švéd.) - New York Islanders, 24. Philip Tomasino (center, Kan.) - Nashville Predators, 25. Connor McMichael (center, Kan.) - Washington Capitals, 26. Jakob Pelletier (krídelník, Kan.) - Calgary Flames, 27. Nolan Foote (krídelník, Kan.) - Tampa Bay Lightning, 28. Ryan Suzuki (center, Kan.) - Carolina Hurricanes, 29. Brayden Tracey (krídelník, Kan.) - Anaheim Ducks, 30. John Beecher (center, USA) - Boston Bruins, 31. Ryan Johnson (obranca, USA) - Buffalo Sabres

Vancouver 22. júna (TASR) - Jednotkou vstupného draftu NHL pre rok 2019 sa stal americký hokejista Jack Hughes. Osemnásťročného centra si z prvého miesta vybral klub New Jersey Devils. Ako druhí v poradí volili v Rogers Arene vo Vancouveri predstavitelia New Yorku Rangers, ktorí siahli po fínskom krídelníkovi Kaapovi Kakkovi. V 1. kole nebol draftovaný ani jeden slovenský hokejista.Hughes bol doteraz súčasťou amerického mládežníckeho programu, počas uplynulých dvoch sezón v drese tímu USA do 18 rokov nazbieral rekordných 154 asistencií a 228 bodov. Prakticky celú sezónu figuroval na čele preddraftových rebríčkov pred Kakkom. Hoci fínsky útočník v závere ročníka exceloval a Američana jasne zatienil na MS na Slovensku, Hughesovu pozíciu to už neohrozilo. V prospech jeho voľby zahral najmä fakt, že je center, okolo ktorých zvyknú kluby stavať celé mužstvo. "Diabli" ešte viac posilnia svoj útok, v ktorom už korčuľujú bývalé draftové jednotky Nico Hischier a Taylor Hall.vyznal sa rodák z Orlanda. Tréner "diablov" John Hynes mu už pripravuje miesto v strede druhého útoku, za prvým s Hischierom:Podľa hokejových expertov sú Hughes aj Kakko pripravení ihneď naskočiť do kolotoča NHL. Viacerí však zdôrazňujú, že Kakko je fyzicky vyspelejší, v drese TPS Turku žiaril medzi dospelými a mal by sa okamžite zaradiť medzi opory "jazdcov". Naopak Hughes zatiaľ nastupoval medzi juniormi a potrebuje ešte fyzicky zosilnieť, v budúcnosti by sa však mal stať profiligovou hviezdou prvej veľkosti. Už teraz má výborný prehľad v hre, vyniká kreativitou a v kritických chvíľach si vie zachovať pokoj, čo ukázal aj v napätých dňoch pred draftom.vtipkoval Hughes.Kakko, ktorého obmedzujú cukrovka a celiakia, len v polovici februára oslávil osemnáste narodeniny, no už krátko po dovŕšení plnoletosti mal vo vitríne tri zlaté medaily z MS všetkých vekových kategórií. Rodák z Turku vlani v apríli pomohol k zisku titulu fínskej "osemnástke", začiatkom januára tohto roka triumfoval s "dvadsiatkou" a zbierku skompletizoval s A-tímom na májovom šampionáte v Bratislave a Košiciach. Vo fínskej Liige si v minulej sezóne pripísal 38 bodov a nastrieľal 22 gólov, čo bol rekord medzi nedraftovanými hráčmi.povedal Kakko pre TSN.Kým poradie na prvých dvoch miestach bolo dopredu známe, menej jasné bolo obsadenie ďalších priečok. Draftovou trojkou sa stal kanadský útočník Kirby Dach, ktorý zamieril do organizácie Chicaga Blackhawks. Najvyššie draftovaný obranca bol Bowen Byram, ktorého si z celkového 4. miesta vybral klub Colorado Avalanche. Po Kakkovi sa stal druhým najvyššie draftovaným Európanom nemecký obranca Moritz Seider, ktorý putoval do organizácie Detroitu Red Wings. Nemecký hokej má šancu na ďalšiu hviezdu v NHL po edmontonskom útočníkovi Leonovi Draisaitlovi.Tohtoročný draft sa uskutočnil v Rogers Arene v kanadskom Vancouveri, domovskom stánku Canucks. Prvým kolom prešlo 13 Kanaďanov, deväť Američanov, štyria Švédi, traja Fíni a po jednom zástupcovi z Ruska a Nemecka. Z pohľadu postov bol tradične najväčší záujem o stredných útočníkov (11). Z brankárov sa dočkal iba Američan Spencer Knight, ktorého si z 13. priečky vybrala Florida. Domáce "kosatky" volili ako desiate v poradí a vsadili na ruského útočníka Vasilija Podkolzina.Zvyšných šesť kôl draftu (2.-7.) je na programe v sobotu od 19.00 SELČ. V nich by sa mali objaviť už aj slovenské mená. Najvyššie šance má útočník Maxim Čajkovič, zaznieť by malo aj meno brankára Samuela Hlavaja, menšie šance majú Adam Liška, Michal Mrázik či Oliver Turan.