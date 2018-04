NHL: Doughty bude pykať za zákrok na Carriera, nezahrá si vo Vegas

Carrier v polovici tretej tretiny prenikal popri pravom mantineli do útočného pásma, keď ho Doughty nešetrne trafil ramenom do hlavy.

Las Vegas 13. apríla (TASR) - Kanadský hokejový obranca Drew Doughty z Los Angeles Kings si nezahrá v druhom súboji série 1. kola play off NHL proti Vegas Golden Knights. Oddelenie pre hráčsku bezpečnosť ho potrestalo za zákrok na krídelníka "zlatých rytierov" Williama Carriera v stredajšom prvom meraní síl.



Carrier v polovici tretej tretiny prenikal popri pravom mantineli do útočného pásma, keď ho Doughty nešetrne trafil ramenom do hlavy. Zadák LA si pritom vôbec nevšímal puk. Carrier putoval do šatne a duel nedohral. Rozhodcovia Doughtyho zákrok vôbec nepotrestali, no disciplinárka si na neho neskôr posvietila a udelila mu dištanc na jeden zápas. "Myslím si, že to bol zlý zákrok, no ja o takýchto veciach nerozhodujem," povedal pre nhl.com tréner Vegas Gerard Gallant. Ligový nováčik zdolal v prvom zápase LA 1:0 a ujal sa vedenia v sérii.



Chiarelli zostane generálnym manažérom Edmontonu

Peter Chiarelli bude pôsobiť vo funkcii generálneho manažéra Edmontonu Oilers aj v sezóne 2018/2019. Vedenie klubu zámorskej hokejovej NHL to oznámilo v noci na piatok.



"Pre budúcu sezónu máme jediný spoločný cieľ a tým je účasť v play off," povedal podľa portálu tsn.ca viceprezident kanadského klubu Bob Nicholson.



Päťdesiattriročný Chiarelli pôsobí na svojej súčasnej pozícii od roku 2015. Predtým bol osem rokov GM Bostonu Bruins. V Edmontone, ktorý tento rok nepostúpil do bojov o Stanleyho pohár, pôsobí aj slovenský obranca Andrej Sekera.