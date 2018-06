NHL: Doughty z LA Kings súhlasil s novou 8-ročnou zmluvou

Dvadsaťosemročný obranca je klubovou ikonou, vyhral s Kings dvakrát Stanleyho pohár.

New York 30. júna (TASR) - Kanadský hokejový obranca Drew Doughty súhlasil s predĺžením zmluvy s klubom NHL Los Angeles Kings o osem rokov. V Kalifornii by tak mohol pôsobiť až do roku 2027, výška kontraktu znie na 88 miliónov USD.



Dvadsaťosemročný obranca je klubovou ikonou, vyhral s Kings dvakrát Stanleyho pohár (2012, 2014). S Kanadou je dvojnásobným olympijským víťazom (2010, 2014), v jej drese vyhral aj Svetový pohár v roku 2016. V tom istom roku získal aj Norrisovu trofej pre najlepšieho obrancu NHL. Štyrikrát si zahral v zápas All Star.



"Je jedným z najlepších obrancov na svete a sme veľmi šťastní, že sme sa ním dohodli opäť na dlhodobom kontrakte," citovala agentúra AP generálneho manažér Kings Roba Blakea. Doughtymu plynie posledný rok osemročnej zmluvy, ktorú podpísal ešte v roku 2011 za 56 miliónov. Formálne nemôže podpísať predĺženie do 1. júla.