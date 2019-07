NHL: Duchene sa upísal Nashvillu, Predators mu dali 7-ročný kontrakt

Dvadsaťosemročný center odštartoval svoju profiligovú kariéru v Colorade, odkiaľ zamieril v roku 2017 do Ottawy.

Nashville 1. júla (TASR) - Jeden z najžiadanejších hokejistov na voľnom trhu Matt Duchene spojil svoju budúcnosť s Nashvillom. Elitný kanadský útočník podpísal s Predators sedemročný kontrakt v celkovej hodnote 56 milióna dolárov. V priemere tak v zámorskej NHL zarobí ročne osem miliónov dolárov, zmluva zahŕňa aj podpisový bonus 28 miliónov USD. Informoval o tom portál tsn.ca.



Dvadsaťosemročný center odštartoval svoju profiligovú kariéru v Colorade, odkiaľ zamieril v roku 2017 do Ottawy. Minulú sezónu dokončil v Columbuse, celkovo si v nej pripísal 70 bodov (31+39) v 73 zápasoch základnej časti a 10 bodov (5+5) v desiatich štartoch v play off. Po jej konci sa rozhodol v tíme Blue Jackets nepokračovať a okúsil trh s voľnými hráčmi.



Dvojnásobný majster sveta a olympijský víťaz zo Soči 2014 posilní útok "predátorov", ktorí netaja svoj útok na majstrovský pohár. Aby mohli jagavú akvizíciu získať, museli si pred pár dňami uvoľniť miesto pod platovým stropom výmenou obrancu P.K. Subbana do New Jersey. Duchene si platovo polepší, doteraz bral ročne 6 mil. USD.