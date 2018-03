NHL: Pastrňák si pripísal hetrik Gordieho Howea: Pre toto hráme hokej

NHL - sumáre:

BOSTON BRUINS - TAMPA BAY LIGHTNING 4:2 (2:0, 0:1, 2:1)

Góly: 20. Schaller (Wingels), 20. Pastrňák (Krug, Bergeron), 52. Bergeron (Krug, Marchand), 60. Marchand (Bergeron, Pastrňák) - 22. Miller (Kučerov, Hedman), 54. Hedman (Gourde, Girardi). Brankári: Rask - Vasilevskij, strely na bránku: 30:28, 17.565 divákov.



BUFFALO SABRES - DETROIT RED WINGS 3:6 (2:1, 0:2, 1:3)

Góly: 4. Eichel (Pominville, Guhle), 8. O'Reilly (Reinhart, Ristolainen), 45. Rodrigues (Mittelstadt) - 8. Larkin (Švečnikov), 26. Helm (Nielsen), 37. Mantha (Hicketts, Nielsen), 42. Athanasiou (Abdelkader, Kronwall), 51. DeKeyser (Nyquist, Zetterberg), 57. Švečnikov (Mantha, Larkin). Brankári: Lehner (41. Johnson) - Howard, strely na bránku: 32:32, 18.493 divákov.



NEW JERSEY DEVILS - PITTSBURGH PENGUINS 3:4 pp (1:1, 1:1, 1:1 - 0:1)

Góly: 13. Palmieri (Hischier), 35. Hall (Butcher), 46. Coleman (Zajac) - 13. Sheary (Hörnqvist, Oleksiak), 27. Letang (Hagelin, Dumoulin), 52. Hörnqvist (Dumoulin, Sheahan), 61. Crosby (Letang). Brankári: Kinkaid - Murray, strely na bránku: 31:35, 16.514 divákov.



OTTAWA SENATORS - FLORIDA PANTHERS 3:2 po predĺžení (0:0, 1:2, 1:0 - 1:0)

Góly: 22. Pageau (Hoffman, Pyatt), 41. Pääjärvi (Smith, Karlsson), 65. Pageau (trestné strieľanie) - 26. Ekblad (McGinn, Yandle), 27. Dadonov (Weegar, Petrovic). Brankári: Anderson - Reimer, strely na bránku: 30:26, 15.095 divákov.



MINNESOTA WILD - DALLAS STARS 5:2 (1:1, 3:1, 1:0)

Góly: 17. Granlund (Suter), 28. Dumba (Suter, Zucker), 29. Parise (Granlund, Dumba), 40. Zucker (Staal, Dumba), 60. Parise (Granlund, Dumba) - 3. Benn (Seguin), 30. Shore (Hamhuis, Methot). Brankári: Dubnyk - Lehtonen, strely na bránku: 22:31, 19.350 divákov.



NASHVILLE PREDATORS - SAN JOSE SHARKS 5:3 (2:2, 1:0, 2:1)

Góly: 6. Turris (Subban, Smith), 11. Arvidsson (Forsberg, Johansen), 31. Smith (Fiala, Ellis), 51. Ellis (Forsberg, Arvidsson), 60. Bonino (Forsberg) - 7. Couture (Burns, Bödker), 13. Dillon (Hansen), 46. Bödker (Tierney, Meier). Brankári: Saros - Jones, strely na bránku: 32:42, 17.543 divákov.



CHICAGO BLACKHAWKS - WINNIPEG JETS 6:2 (2:0, 3:2, 1:0)

Góly: 4. Kane, 18. Saad (Kane, Schmaltz), 25. JURČO (Anisimov), 32. JURČO (Gustafsson, Murphy), 38. Gustafsson (DeBrincat, Sikura), 43. DeBrincat (Sikura, Ejdsell) - 35. Little (Byfuglien, Morrow), 39. Scheifele (Connor). Brankári: Delia (46. Foster) - Comrie, strely na bránku: 42:34, 21.839 divákov.



CALGARY FLAMES - COLUMBUS BLUE JACKETS 1:5 (0:2, 0:1, 1:2)

Góly: 60. Stewart (Lazar, Giordano) - 3. Häänikäinen (Calvert, Letestu), 13. Dubois (Panarin, Atkinson), 24. Dubois (Atkinson, Panarin), 51. Nutivaara (Vanek, Murray), 56. Dubois (Milano, Bjorkstrand). Brankári: Gillies - Bobrovskij, strely na bránku: 38:28, 18.967 divákov.



VANCOUVER CANUCKS - EDMONTON OILERS 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Góly: 36. Gagner (D. Sedin, H. Sedin), 42. Pouliot (Goldobin, Jokinen) - 12. McDavid (SEKERA, Larsson). Brankári: Markström - Talbot, strely na bránku: 30:36, 17.883 divákov.



LOS ANGELES KINGS - ARIZONA COYOTES 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Góly: 20. Carter (Forbort, Toffoli), 32. Carter (Phaneuf, Doughty), 56. Carter (Rieder, Toffoli), 60. Kopitar - 13. Connauton (Domi). 26. Domi (Dvorak, Murphy). Brankári: Campbell - Kuemper, strely na bránku: 35:22, 18.230 divákov.



Slováci v akcii:



Tomáš Jurčo (Chicago) 14:02 2 0 2 0 2 0

Andrej Sekera (Edmonton) 20:45 0 1 1 1 2 0

Richard Pánik (Arizona) 15:14 0 0 0 0 0 0



/legenda: minutáž, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/

New York 30. marca (TASR) - Dva góly slovenského útočníka Tomáša Jurča pomohli k domácemu triumfu Chicaga 6:2 nad Winnipegom v zápase zámorskej NHL v noci na piatok. Do play off postúpilo Toronto aj Washington, hoci nehrali. Pre Capitals potvrdila miestenku v play off výhra Pittsburghu nad New Jersey 4:3 po predĺžení, pre Maple Leafs znamenala spečatenie účasti v bojoch o Stanleyho pohár výhra Ottawy nad Floridou 3:2 po predĺžení.Jurčo strelil v sezóne piaty a šiesty gól, celkovo má na konte 10 bodov (6+4). V súboji najprv v 25. minúte zvýšil na 3:0, resp. v 32. minúte už na 4:0 pre Blackhawks. Chicago ukončilo negatívnu štvorzápasovú sériu prehier na domácom ľade. Dvadsaťpäťročný útočník strelil svoj prvý gól kurióznym spôsobom. Najskôr jeho strelu forhendom brankár Eric Comrie vyrazil, vzápätí však Jurčo z otočky poslal puk na bránku bekhendom, pričom už sám bol na úrovni zadného mantinelu. S pomocou brankára hostí sa však dostal puk za čiaru. Brankári však narobili vrásky aj trénerovi domácich Joelovi Quennevillovi. Počas rozcvičky sa totiž zranil Anton Forsberg a jeho náhradník Collin Delia vydržal len do 46. minúty, keď musel rovnako odísť z ľadu pre zranenie. To bola chvíľa pre 36-ročného Scotta Fostera. Ten sa do bránky dostal v súťažnom zápase prvý raz od sezóny 2005/2006, keď chytal za Western Michigan University. Svoj výkon okorenil siedmymi úspešnými zákrokmi, ani raz neinkasoval.povedal Foster pre nhl.com. Záložný brankár Chicaga sa vyznamenal najmä päť minút pred koncom duelu, keď zlikvidoval veľkú šancu Paula Šťastného. Diváci v aréne United Center potom ešte dlho zborovo skandovali jeho meno. Obranca domácich Brent Seabrook odohral tisíci zápas v profilige v základnej časti.Zo Slovákov bodoval aj obranca Andrej Sekera, ktorý si pri prehre jeho Edmontonu 1:2 na ľade Vancouveru zapísal asistenciu. Jediný gól hostí strelil Connor McDavid, pre ktorého to bol 41. zásah v sezóne a s celkovým počtom 103 bodov vedie aj celkovú produktivitu ligy. Druhý je Nikita Kučerov z Tampy Bay, ktorý ich má na konte o šesť menej.Boston bez zraneného kapitána Zdena Cháru zdolal doma Tampu Bay 4:2 a dostal sa na čelo Atlantickej divízie. V drese "medveďov" si hetrik Gordieho Howea pripísal David Pastrňák, ktorý ku gólu a asistencii pridal aj pästný súboj s Danom Girardim.povedal Pastrňák. Ottawa bez zraneného útočníka Mariána Gáboríka zvíťazila doma nad Floridou 3:2 po predĺžení. Dvojnásobný obhajca Pittsburgh vyhral 4:3 na ľade Devils vďaka ďalšiemu exportnému gólu Sidneyho Crosbyho v predĺžení, keď kapitán Pens "bejzbalovým úderom" prekonal brankára Keitha Kinkaida. Ten jeho strelu najskôr aj s pomocou žrde vyrazil, ale Crosby ho vzápätí zo vzduchu poslal za bránku. Svojim 28. gólom sezóny chcel akoby pripomenúť, že sa v noci v zámorí začal aj nový ročník bejzbalovej ligy (MLB).Postúpiť do play off mohlo aj San Jose, to by ale muselo zdolať najlepší tím profiligy Nashville a to sa nestalo, keď Predators doma uspeli 5:3. Výrazne im k tomu pomohol brankár Juuse Saros, ktorý si pripísal 36 úspešných zákrokov.povedal Saros. Columbus sa víťazstvom 5:1 na ľade Calgary dostal na tretie miesto v Metropolitnej divízii, pričom na druhý Pittsburgh stráca bod. Jeho tréner John Tortorella zaznamenal 128. víťazstvo na lavičke "modrokabátnikov", čo je najviac spomedzi všetkých trénerov.Druhé víťazstvo za sebou zaznamenal Detroit, ktorý vyhral 6:3 na ľade Buffala.uviedol tréner "červených krídel" Jeff Blashill. V drese Buffala zaznamenal premiéru v NHL útočník Casey Mittelstadt, ktorý len v pondelok podpísal nováčikovskú zmluvu. Prvý štart v profilige ozdobil asistenciou.poznamenal 19-ročný center, ktorý si na prelome rokov počas MS do 20 rokov pripísal v drese USA 11 bodov.Svojim šiestym hetrikom v kariére zažiaril Jeff Carter z Los Angeles, vďaka nemu zdolali "králi" Arizonu 4:2.zložil mu poklonu tréner hostí Rick Tocchet. Slovenský útočník Richard Pánik strávil v drese "kojotov" na ľade vyše 15 minút bez streleckého pokusu.