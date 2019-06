NHL: Edler sa dohodol s Vancouverom na novom kontrakte na dva roky

Dosiaľ odohral 841 zápasov v základnej časti s bilanciou 94 gólov a 274 asistencií. V play off pridal 65 štartov a pripísal si 31 bodov (8+23).

Vancouver 20. apríla (TASR) - Švédsky hokejista Alexander Edler bude v NHL pôsobiť naďalej vo Vancouveri Canucks. Vo štvrtok sa s klubom dohodol na predĺžení zmluvy o dva roky, pôvodný kontrakt platil do konca júna. V každej z nadchádzajúcich sezón si zarobí šesť miliónov dolárov.



Tridsaťtriročný obranca pôsobí vo Vancoveri celú kariéru. "Kosatky" ho draftovali v 2004 z celkového 91. miesta. Dosiaľ odohral 841 zápasov v základnej časti s bilanciou 94 gólov a 274 asistencií. V play off pridal 65 štartov a pripísal si 31 bodov (8+23). "Alex je dôležitý člen tímu. So svojimi skúsenosťami patrí k lídrom mužstva," povedal generálny manažér Canucks Jim Benning na oficiálnom webe NHL.