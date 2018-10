NHL: Edmonton vymenil českého obrancu Jeřábka do St. Louis

Dvadsaťsedemročný český obranca podpísal v auguste s Oilers ročný kontrakt, ale nevybojoval si miesto v prvom tíme.

New York 1. októbra (TASR) - Vedenie kanadského hokejového klubu Edmonton Oilers vymenilo Jakuba Jeřábka do St. Louis Blues za právo výberu v šiestom kole draftu NHL v roku 2020. Dvadsaťsedemročný český obranca podpísal v auguste s Oilers ročný kontrakt, ale nevybojoval si miesto v prvom tíme.



V minulej sezóne, vo svojej prvej v NHL, pôsobil Jeřábek v Montreale Canadiens, ktorý ho potom vymenil do Washingtonu Capitals. V drese tímu z hlavného mesta USA sa tešil zo zisku Stanleyho pohára, ale keďže neodohral dostatočný počet zápasov, jeho meno na slávnom pohári nefiguruje. V play off nastúpil za Caps len na dva zápasy.