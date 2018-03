Pár od novembra očakával prvý prírastok do rodiny.

Ottawa 21. marca (TASR) - Klub NHL Ottawa Senators oznámil, že švédsky hokejista Erik Karlsson a jeho manželka Melinda prišli o nenarodeného syna. Pár od novembra očakával prvý prírastok do rodiny.



Dvadsaťsedemročný kapitán Senators nehral z tohto dôvodu v noci na stredu, keď Ottawa prehrala na domácom ľade s Floridou Panthers 2:7. "Všetci sme smutní, je to strašná správa. Súcitíme s Erikom, jeho manželkou a rodinou. Celkovo to je pre nás ťažký rok, ale toto je osobná zdrvujúca strata," citovala trénera Guya Bouchera oficiálna stránka zámorskej súťaže.