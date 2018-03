NHL: Fanúšikovia Ottawy na billboardoch žiadajú odchod Melnyka

Ottawe patrí predposledná 15. priečka v tabuľke Východnej konferencie bez šance na postup do play off.

Ottawa 21. marca (TASR) - Nahnevaní fanúšikovia klubu zámorskej hokejovej NHL Ottawa Senators žiadajú odchod majiteľa Eugenea Melnyka. V štyroch rôznych štvrtiach kanadskej metropoly nechali na vlastné náklady umiestniť štyri veľké billboardy s nápisom #MelnykOut.



Iniciátorom tejto snahy bol fanúšik Spencer Callaghan. Z frustrácie vytvoril finančnú zbierku, ktorá za necelý mesiac získala 10.000 dolárov potrebných na vytvorenie a umiestnenie tejto "reklamy". Fanúšikom sa už dlhší čas nepáči, akým spôsobom Melnyk klub vedie.



Obranca Mark Borowiecki má však na vec iný pohľad a stojí za majiteľom. "Viesť športový klub nie je také ľahké, ako si mnohí myslia. Eugene stojí za týmto mestom. Istý čas hrozilo, že o NHL prídeme a nebude tu hrať žiadny tím. Radšej mať tím s problémami ako žiadny. Eugene ho odkúpil a udržal na hokejovom trhu. Myslím, že to treba vziať do úvahy," vyhlásil Borowiecki.



Ottawe patrí predposledná 15. priečka v tabuľke Východnej konferencie bez šance na postup do play off. V noci na stredu prehrali "senátori" na domácom ľade s Floridou Panthers 2:7, nestačil im ani gól slovenského útočníka Mariána Gáboríka.