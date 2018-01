Flames povolali Hrivíka z farmy späť do prvého tímu

Hrivík odohral za Flames zatiaľ iba jeden zápas bez bodového zápisu.

Calgary 20. januára (TASR) - Vedenie klubu NHL Calgary Flames povolalo slovenského hokejistu Mareka Hrivíka naspäť do prvého tímu. Dvadsaťpäťročný útočník pobudol na farme v Stocktone (AHL) iba päť dní v čase, keď "plamene" mali v profilige dlhšiu pauzu.



Hrivík odohral za Flames zatiaľ iba jeden zápas bez bodového zápisu. V AHL nastúpil v tejto sezóne na 29 stretnutí, v ktorých strelil desať gólov a pridal 19 asistencií. V drese Calgary by mohol nastúpiť už v sobotňajšom domácom zápase proti Winnipegu, informoval portál cbssports.com. Hrivík v minulosti pôsobil aj v New Yorku Rangers, za "jazdcov" absolvoval dokopy 21 duelov (0+3).