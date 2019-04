Florida nepustila Fína Barkova na svetový šampionát na Slovensku

Dvadsaťštyriročný kapitán mužstva Barkov bol v základnej časti NHL 2018/19 s 96 bodmi (35+61) v 82 zápasoch najproduktívnejší hráč Panthers.

Sunrise 18. apríla (TASR) - Vedenie klubu zámorskej NHL Florida Panthers neuvoľnilo fínskeho hokejistu Aleksandra Barkova na MS na Slovensku (10.-26. mája).



"Po dôkladnom zvažovaní Florida zamietla pozvánku od Fínskeho hokejového zväzu pre Aleksandra Barkova, aby sa zúčastnil na svetovom šampionáte. Saša odohral v tejto sezóne množstvo minút a statočne znášal všetky zranenia. Myslíme si, že by bolo pre neho najvhodnejšie, keby sa v lete hlavne doliečil," uviedol vo vyhlásení zverejnenom na klubovom webe generálny manažér "panterov" Dale Tallon.



Dvadsaťštyriročný kapitán mužstva Barkov bol v základnej časti NHL 2018/19 s 96 bodmi (35+61) v 82 zápasoch najproduktívnejší hráč Panthers.



Fínsky tím však môže v príprave na MS počítať s triom zámorských hráčov. Účasť potvrdili brankár Kevin Lankinen z klubu AHL Rockford IceHogs, obranca Chicaga Blackhawks Henri Jokiharju a útočník Juho Lammikko, spoluhráč Barkova z Floridy. Informoval o tom portál leijonat.fi.



Devätnásťročný Jokiharju vo svojej premiérovej sezóne v NHL nazbieral 12 bodov (0+12) v 38 zápasoch v drese Blackhawks. Druhú polovicu ročníka strávil na farme v Rockforde, kde bol jeho spoluhráčom Lankinen. Dvadsaťtriročný Lammikko takisto rozložil ročník do NHL a AHL, za Floridu odohral 40 duelov so ziskom šiestich bodov (0+6).



Fíni sa na májových MS predstavia v košickej A-skupine spoločne s Kanadou, USA, Nemeckom, domácim Slovenskom, Dánskom, Francúzskom a Veľkou Britániou.



Švédov posilní aj Eriksson z Vancouveru

Švédsky národný tím získal pre hokejové MS na Slovensku ďalšiu posilu z NHL. V drese "troch koruniek" sa predstaví aj skúsený Loui Eriksson. Útočník Vancouveru Canucks potvrdil podľa stanice SVT svoj štart na šampionáte a v tíme úradujúcich majstrov sveta je už 11. hráčom zo zámorskej profiligy.



Tridsaťtriročný Eriksson je majster sveta z roku 2013, o rok neskôr vybojoval s reprezentáciou striebro na ZOH v Soči. Takisto má v zbierke bronz z MS 2009. Švédom už dávnejšie prisľúbili účasť na májových MS brankár Jacob Markström, obrancovia Oliver Ekman-Larsson, Erik Gustafsson, Adam Larsson, Robert Hägg a útočníci Elias Pettersson, Marcus Krüger, Oskar Lindblom, Jesper Bratt a Adrian a Mario Kempeovci.



"Tri korunky" sa na MS predstavia v bratislavskej B-skupine, v ktorej postupne narazia na Česko, Taliansko, Nórsko, Rakúsko, Švajčiarsko, Lotyšsko a Rusko.