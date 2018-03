Foligno bude Columbusu pre zranenie chýbať dva až štyri týždne

Tridsaťročný americký krídelník utrpel v sobotňajšom zápase so St. Louis Blues zranenie dolnej časti tela.

Columbus 26. marca (TASR) - Kapitán Columbusu Blue Jackets Nick Foligno bude svojmu tímu chýbať v záverečnom boji o postup do play off hokejovej NHL. Tridsaťročný americký krídelník utrpel v sobotňajšom zápase so St. Louis Blues zranenie dolnej časti tela a podľa klubu bude pauzovať dva až štyri týždne.



Základná časť zámorskej profiligy sa končí 8. apríla, o tri dni neskôr sa začne play off. Blue Jackets sú aktuálne na treťom mieste Metropolitnej divízie, tri body za Pittsburghom Penguins a s rovnakou bilanciou ako má Philadelphia Flyers, ktorá vlastní prvú voľnú kartu do play off vo Východnej konferencie. Pred hokejistami New Jersey Devils, ktorí momentálne držia druhú voľnú kartu, majú náskok troch bodov. Najbližšie sa "modrokabátnici" predstavia v noci na stredu na ľade Edmontonu Oilers.



Ľavý krídelník Foligno nazbieral v tejto sezóne 33 bodov (15+18) v 72 zápasoch, ale až 19 získal v uplynulých 30 dueloch. V 768 zápasoch v kariére, počas ktorej hral aj za Ottawu Senators, získal presne 400 bodov (169+231). Vedenie klubu povolalo na jeho miesto z farmy v Clevelande 25-ročného centra Alexa Broadhursta.