NHL: Francouz predĺžil zmluvu s Coloradom

Francouz je momentálne s českým národným tímom na majstrovstvách sveta na Slovensku. V sobotu o 19.15 narazia zverenci Miloša Říhu v semifinále turnaja na Kanadu.

Denver 25. mája (TASR) - Hokejový klub zámorskej NHL Colorado Avalanche predĺžil kontrakt s českým brankárom Pavlom Francouzom o jeden rok.



"Sme veľmi radi, že Pavel zostane členom našej organizácie aj v nasledujúcom ročníku. Vo svojej premiérovej sezóne v zámorí sa uviedol veľmi dobrými výkonmi, za ktoré si vyslúžil nomináciu na Zápas hviezd AHL a pomohol Coloradu Eagles prebojovať sa do play off. Má bohaté medzinárodné skúsenosti, dostal možnosť aj v NHL a počínal si dobre," reagoval na predĺženie zmluvy viceprezident a zároveň generálny manažér klubu Joe Sakic. Rodák z Plzne si pred príchodom do USA vyskúšal aj ruskú KHL, v ktorej tri sezóny obliekal dres Traktora Čeljabinsk. Počas uplynulej sezóny pôsobil prevažne v drese farmárskeho klubu "lavín" Colorada Eagles, no pozrel sa aj do NHL, v ktorej odchytal dva zápasy.



