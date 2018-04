Gáborík podstúpil operáciu v Kalifornii, s tréningom začne o 2 mesiace

Slovenský krídelník nastúpil za Ottawu od februárovej výmeny z Los Angeles v šestnástich zápasoch s bilanciou štyri góly a tri asistencie.

Ottawa 5. apríla (TASR) - Slovenský hokejista Marián Gáborík postúpil vo štvrtok v Kalifornii operáciu vyskočenej platničky. Predpokladanú dobu liečby odhadujú lekári približne na dva mesiace.



"Operácia prebehla bez problémov a lekársky tím je spokojný s jej výsledkom. Očakávame, že Marián sa do plného tréningu zapojí o osem týždňov," citoval portál tsn.ca slová operujúceho lekára Roberta Watkinsa.



Sezóna 2017/18 sa tak pre 36-ročného Gáboríka skončila, keďže "senátori" už dávnejšie stratili šancu prebojovať sa do play off. Slovenský krídelník nastúpil za Ottawu od februárovej výmeny z Los Angeles v šestnástich zápasoch s bilanciou štyri góly a tri asistencie. Za Kings predtým odohral tridsať duelov (7+7). V zostave kanadského mužstva chýba od 22. marca.