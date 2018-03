VIDEO: NHL: Gáborík prispel gólom k triumfu Ottawy nad Dallasom

Výsledky:



Washington - NY Islanders 6:3, Ottawa - Dallas 3:2 pp /GÁBORÍK 1+0/, Calgary - San Jose 4:7, Colorado - Nashville 2:4, Anaheim - Detroit 4:2, Vegas - Minnesota 2:4

New York 17. marca (TASR) - Slovenský hokejový útočník Marián Gáborík prispel gólom k triumfu Ottawy Senators v nočnom zápase zámorskej NHL nad Dallasom Stars 3:2.Pre tridsaťšesťročného krídelníka to bol desiaty zásah v sezóne, z toho štvrtý od prestupu do kanadského klubu, k nim pridal aj deväť asistencií.