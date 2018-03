VIDEO: NHL: Gáborík prispel k triumfu Ottawy 2 bodmi, Chára sa zranil

NHL - sumáre:



CAROLINA HURRICANES - BOSTON BRUINS 4:6 (0:1, 3:0, 1:5)

Góly: 23. Aho (Teräväinen, Faulk), 33. Teräväinen (Aho, Faulk), 39. Williams (McGinn, Lindholm), 41. McGinn (Lindholm) – 20. Marchand (Pastrňák, Riley Nash), 51. Grzelcyk (Kuraly, Schaller), 51. Pastrňák (Marchand), 52. Heinen (Krejčí, Rick Nash), 57. Pastrňák (Grzelcyk, Marchand), 59. Pastrňák (Miller, Riley Nash). Brankári: Ward - Rask, strely na bránku: 33:34, 13.081 divákov.



MONTREAL CANADIENS - DALLAS STARS 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)

Góly: 17. Lehkonen (Galchenyuk, De La Rose), 29. Lehkonen (Drouin, Petry), 30. Gallagher (Drouin, Galchenyuk), 50. Ščerbak – 12. Faksa (Pateryn, Pitlick), 39. Benn (Radulov, Shore). Brankári: Niemi - Lehtonen, strely na bránku: 26:38, 21.302 divákov.



OTTAWA SENATORS - TAMPA BAY LIGHTNING 4:7 (1:3, 2:3, 1:1)

Góly: 5. Miller (Kučerov, Stamkos), 23. Miller (Kučerov, Hedman), 37. Miller (Stamkos, Hedman), 53. McDonagh (Stamkos, Kučerov) – 8. Pääjärvi (Pyatt, Pageau), 11. Dzingel (GÁBORÍK, Ceci), 12. Pyatt (Ceci, Borowiecki), 28. GÁBORÍK (Dzingel, Burrows), 34. Hoffman (Burgdoerfer, Duchene), 39. Karlsson, 44. Hoffman (Karlsson, Duchene). Brankári: Vasilievskij (41. BUDAJ) - Condon, strely na bránku: 46:33, 19.092 divákov.



NASHVILLE PREDATORS - WINNIPEG JETS 3:1 (3:0, 0:0, 0:1)

Góly: 3. Fiala (Josi, Turris), 9. Watson (Ellis), 9. Arvidsson (Forsberg) – 42. Connor (Wheeler, Laine). Brankári: Rinne - Hutchinson (9. Hellebuyck), strely na bránku: 45:33, 17.534 divákov.



MINNESOTA WILD - COLORADO AVALANCHE 1:5 (0:1, 1:1, 0:3)

Góly: 34. Koivu (Coyle) – 17. Compher (Warsofsky), 35. Zadorov (Comeau), 41. MacKinnon (Nemeth), 54. Compher (Girard, Andrighetto), 59. Jost (Barrie, Rantanen). Brankári: Dubnyk - Varlamov, strely na bránku: 34:22, 19.171 divákov.



CALGARY FLAMES - EDMONTON OILERS 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Gól: 26. Gaudreau (Monahan, Ferland). Brankári: Smith - Talbot, strely na bránku: 32:28, 19.289 divákov.



ARIZONA COYOTES - LOS ANGELES KINGS 4:3 pp a sn (2:0, 1:1, 0:2 - 0:0, 1:0)

Góly: 6. Keller (Stepan), 16. Cousins (Hjalmarsson), 31. Dvorak (Domi, Cousins), rozh. nájazd Goligoski – 31. Pearson (Kempe, Toffoli), 53. Carter (Doughty, Muzzin), 58. Carter (Doughty, Kopitar). Brankári: Hill - Campbell, strely na bránku: 29:36, 11.346 divákov.



Slováci v akcii:



Zdeno Chára (Boston) 14:47 0 0 0 0 3 2

Marián Gáborík (Ottawa) 10:49 1 1 2 0 1 2

Marko Daňo (Winnipeg) 8:03 0 0 0 0 0 0

Andrej Sekera (Edmonton) 16:13 0 0 0 0 0 0

Richard Pánik (Arizona) 18:04 0 0 0 +1 2 2

Peter Budaj (Tampa Bay) 20:00 1/4 75

/legenda: minutáž, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty, brankári: minutáž, počet inkasovaných gólov/počet striel, percentuálna úspešnosť zásahov/

New York 14. marca (TASR) - Slovenský hokejista Marián Gáborík prispel gólom a asistenciou k triumfu Ottawy v zámorskej NHL na ľade Tampy Bay 7:4. Prerušil tak desaťzápasovú sériu bez bodového zápisu, naposledy sa do štatistík zapísal pri svojom debute za "senátorov" 15. februára proti Buffalu.Gáborík zaznamenal oba body pri presilových hrách, v 28. minúte zvýšil svojim deviatym presným zásahom v sezóne na 4:2 pre hostí. Od štartu tretej tretiny sa do bránky Tampy Bay postavil jeho krajan Peter Budaj, ktorého iba v pondelok povolali z farmy Syracuse Crunch v AHL do prvého tímu. Za nepriaznivého stavu 3:6 vystriedal Andreja Vasilievského a zo štyroch striel inkasoval raz. Bol to jeho prvý štart v NHL od 29. decembra.Zdeno Chára pre zranenie nedohral duel Bostonu na ľade Caroliny, v ktorom jeho tím triumfoval 6:4 vďaka skvelému obratu a piatim gólom v tretej tretine. V nej už hosťom okrem Cháru chýbali pre zdravotné problémy aj Torey Krug a Jake DeBrusk. Podrobnosti o Chárovom zranení zatiaľ nie sú známe, ešte v aréne sa ale podľa zámorských médií podrobil RTG vyšetreniu. Slovenský obranca v tejto sezóne zatiaľ nevynechal ani jeden zápas. V drese Bostonu si prvý hetrik v NHL pripísal Čech David Pastrňák.citoval portál nhl.com trénera "medveďov" Brucea Cassidyho.Winnipeg v zostave s Markom Daňom prehral na ľade Nashville 1:3. Edmonton s Andrejom Sekerom nestačil v kanadskom derby na Calgary 0:1, čisté konto s 28 zákrokmi zaznamenal brankár domácich Mike Smith. Richard Pánik si pripísal plusový bod a dve strely pri víťazstve Arizony nad Los Angeles 4:3 po nájazdoch.