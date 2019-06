NHL: Galavečer ovládol Kučerov, má Hart Trophy i trofej Teda Lindsayho

Zoznam držiteľov individuálnych trofejí NHL 2018/19:

Bill Masterton Memorial Trophy (za vytrvalosť, športový prístup a oddanosť hokeju): Robin Lehner (New York Islanders) - ďalší kandidáti: Nick Foligno (Columbus), Joe Thornton (San Jose)



Calder Memorial Trophy (najlepší nováčik): Elias Pettersson (Vancouver) - Jordan Binnington (St. Louis), Rasmus Dahlin (Buffalo),



Frank J. Selke Trophy (najlepšie brániaci útočník): Ryan O'Reilly (St. Louis) - Mark Stone (Vegas), Patrice Bergeron (Boston)



Hart Memorial Trophy (najužitočnejší hráč podľa Asociácie profesionálnych hokejových novinárov): Nikita Kučerov (Tampa Bay) - Sidney Crosby (Pittsburgh), Connor McDavid (Edmonton)



Jack Adams Award (najlepší tréner): Barry Trotz (New York Islanders) - Craig Berube (St. Louis), Jon Cooper (Tampa Bay)



James Norris Memorial Trophy (najlepší obranca): Mark Giordano (Calgary) - Brent Burns (San Jose), Victor Hedman (Tampa Bay)



King Clancy Memorial Trophy (osoba najlepšie spájajúca hráčske a ľudské kvality): Jason Zucker (Minnesota) - Oliver Ekman-Larsson (Arizona), Henrik Lundqvist (New York Rangers)



Lady Byng Memorial Trophy (pre hráča najlepšie spájajúceho hokejové zručnosti a slušné správanie na ľade): Aleksander Barkov (Florida) - Sean Monahan (Calgary), Ryan O'Reilly (St. Louis)



Ted Lindsay Award (najužitočnejší hráč podľa hráčskej asociácie NHLPA): Nikita Kučerov (Tampa Bay) - Patrick Kane (Chicago), Connor McDavid (Edmonton)



Mark Messier Leadership Award (za vodcovstvo): Wayne Simmonds (Nashville) - Mark Giordano (Calgary), Justin Williams (Carolina)



General Manager Of The Year Award (najlepší generálny manažér): Don Sweeney (Boston) - Doug Armstrong (St. Louis), Don Waddell (Carolina)



Vezina Trophy (najlepší brankár): Andrej Vasilevskij (Tampa Bay) - Ben Bishop (Dallas), Robin Lehner (New York Islanders)



Willie O'Ree Community Hero Award (za pozitívny vplyv na komunitu, kultúru či spoločnosť): Rico Phillips - Anthony Benavides, Tammi Lynch



Už predtým udelené individuálne trofeje:



Art Ross Trophy (najproduktívnejší hráč v základnej časti): Nikita Kučerov (Tampa Bay)



Maurice Richard Trophy (najlepší strelec v základnej časti): Alexander Ovečkin (Washington)



William Jennings Trophy (brankárska dvojica tímu s najmenším počtom inkasovaných gólov): Robin Lehner, Thomas Greiss (obaja New York Islanders)



Conn Smythe Trophy (najužitočnejší hráč play off): Ryan O'Reilly (St. Louis)

Las Vegas 20. júna (TASR) - Galavečer udeľovania sezónnych ocenení zámorskej NHL ovládol ruský hokejista Nikita Kučerov. Krídelník Tampy Bay získal prvýkrát v kariére Hartovu trofej pre najužitočnejšieho hráča základnej časti (MVP), keď ho Asociácia profesionálnych hokejových novinárov (PHWA) uprednostnila pred Sidneym Crosbym (Pittsburgh) a Connorom McDavidom (Edmonton).Kučerov navyše v noci na štvrtok na slávnosti v Mandalay Bay Events Center v Las Vegas obdržal aj cenu Teda Lindsayho pre najužitočnejšieho hráča podľa hráčskej asociácie NHLPA. Už predtým získal Art Ross Trophy pre najproduktívnejšieho hráča základnej časti, keď v 82 dueloch nazbieral 128 bodov za 41 gólov a 87 asistencií.vyznal sa Kučerov. Ten so 128 bodmi prekonal rekord ruského hráča v profilige, ktorý držal od sezóny 1992/93 Alexander Mogiľnyj v drese Buffala. Bodová produkcia útočníka "bleskov" bola najvyššia od ročníka 1995/96, keď produktivitu ovládlo pittsburské duo Mario Lemieux (161 bodov), Jaromír Jágr (149).V hlasovaní o držiteľa MVP základnej časti dostal Kučerov jednoznačne najvyšší počet hlasov - 1677, z toho až 164 novinárov ho dalo na prvé miesto. Druhý Crosby za ním výrazne zaostal (739 hlasov), tretí bol McDavid so 465 hlasmi. Kučerov pomohol Tampe k zisku Prezidentskej trofeje pre najlepší tím základnej časti, v 1. kole play off však nestačila na Columbus. Stal sa iba druhým hráčom Lightning s Hartovou trofejou po Martinovi St. Louisovi (2003/2004).Najlepším brankárom uplynulej sezóny sa stal takisto prvýkrát v kariére jeho krajan a spoluhráč z Tampy Andrej Vasilevskij. V hlasovaní dominoval pred Benom Bishopom (Dallas) a Robinom Lehnerom (New York Islanders). Vasilevskij dosiahol spomedzi všetkých ligových brankárov najviac víťazstiev - 39. Spolu s Lehnerom sa delil o štvrté miesto v počte shutoutov (6), zaznamenal úspešnosť zásahov 92,5 percenta a priemer 2,40 inkasovaného gólu na zápas.vyhlásil Vasilevskij pri preberaní ceny.Premiérovú Norrisovu trofej pre najlepšieho obrancu sezóny získal Mark Giordano z Calgary. So 74 kanadskými bodmi bol druhý najproduktívnejší zadák v základnej časti, bolo to jeho kariérne maximum, k nim pridal aj 39 plusových bodov. Giordano uspel v konkurencii Brenta Burnsa (San Jose) a Victora Hedmana (Tampa Bay). Stal sa iba štvrtým hráčom v histórii, ktorý získal Norris Trophy vo veku 35 rokov a staršom.citovali Giordana zámorské médiá.Cenu pre najlepšie brániaceho útočníka Selke Trophy dostal Ryan O'Reilly. Center majstrovského St. Louis zvíťazil v hlasovaní pred Markom Stoneom (Vegas) a rekordným štvornásobným držiteľom ceny Patriceom Bergeronom (Boston), ktorý bol finalistom na zisk trofeje už ôsmu sezónu v rade. O'Reilly je aj držiteľ Conn Smythe Trophy pre najužitočnejšieho hráča play off.Calderovu trofej pre najlepšieho nováčika sezóny získal švédsky supertalent Elias Pettersson. Dvadsaťročný center Vancouveru bol so 66 bodmi (28+38) v 71 zápasoch najproduktívnejší hráč spomedzi ligových novicov. Zároveň prekonal nováčikovský klubový rekord, o ktorý sa so 60 bodmi dovtedy delili Pavel Bure (1991/92) a Ivan Hlinka (1981/82). Ďalšími finalistami Calder Trophy boli brankár Jordan Binnington (St. Louis) a obranca Rasmus Dahlin (Buffalo).Za najlepšieho trénera (Jack Adams Award) zvolili Barryho Trotza z New Yorku Islanders, cenu pre najlepšieho generálneho manažéra získal Don Sweeney z Bostonu Bruins. Lady Byng Memorial Trophy pre najväčšieho hokejového džentlmena obdržal kapitán Floridy Aleksander Barkov. Fínsky center bol medzi finalistami už tretí rok za uplynulé štyri, no trofej získal premiérovo.Počas galavečera bolo takisto oznámené, kto bude hlavnou tvárou hry NHL 20. Štafetu po P.K. Subbanovi prevzal pre tento ročník Auston Matthews z Toronta.